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    «Зенит» будет помогать развитию «СКА-Хабаровска»

    «СКА-Хабаровск» договорился с «Зенитом» о сотрудничестве. Перед матчем первого тура РФПЛ председатель совета СКА Аркадий Мкртычев встретился со спортивным директором сине-бело-голубых Константином Сарсанией. В переговорах также участвовал сенатор Виктор Озеров.

    Стороны пришли к договоренности, согласно которой питерский клуб будет помогать новичку РФПЛ во вопросам медицины, управления и системы подготовки детско-юношеских команд.

    Напомним, матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» завершился победой гостей со счетом 2:0.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2017 21:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 июля 2017, 00:56

      Расплатились за победу?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VIPded 21 июля 2017, 07:02

      Авансом перед игрой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 июля 2017, 22:30

      Зенит закинул сети в СКА. Наверное, с прицелом на центральный армейский клуб )

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 июля 2017, 21:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      3 очка отдали еще 3

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 июля 2017, 21:12

      Ростову уже помог

      2
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