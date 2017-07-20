«Зенит» будет помогать развитию «СКА-Хабаровска»

«СКА-Хабаровск» договорился с «Зенитом» о сотрудничестве. Перед матчем первого тура РФПЛ председатель совета СКА Аркадий Мкртычев встретился со спортивным директором сине-бело-голубых Константином Сарсанией. В переговорах также участвовал сенатор Виктор Озеров.

Стороны пришли к договоренности, согласно которой питерский клуб будет помогать новичку РФПЛ во вопросам медицины, управления и системы подготовки детско-юношеских команд.

Напомним, матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» завершился победой гостей со счетом 2:0.