«Монако» отказался продавать Менди в «Манчестер Сити» за 45 миллионов

В мае появилась информация об интересе к полузащитнику «Монако» Бенжамину Менди со стороны «Манчестер Сити». Французский клуб планировал заработать на трансфере 45 миллионов фунтов. В июне «горожане» предложили меньше данной суммы и получили отказ.

Согласно Guardian, «Монако» отверг вторую попытку английского клуба. Согласно источнику, в этот раз «Сити» предложил 44,5 миллионов.

В минувшем сезоне 23-летний француз забил один гол и отдал 11 результативных передач в 39 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о готовности Менди стать игроком команды Хосепа Гвардиолы.