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    «Монако» отказался продавать Менди в «Манчестер Сити» за 45 миллионов

    В мае появилась информация об интересе к полузащитнику «Монако» Бенжамину Менди со стороны «Манчестер Сити». Французский клуб планировал заработать на трансфере 45 миллионов фунтов. В июне «горожане» предложили меньше данной суммы и получили отказ.

    Согласно Guardian, «Монако» отверг вторую попытку английского клуба. Согласно источнику, в этот раз «Сити» предложил 44,5 миллионов.

    В минувшем сезоне 23-летний француз забил один гол и отдал 11 результативных передач в 39 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал о готовности Менди стать игроком команды Хосепа Гвардиолы.

    Источник: Guardian.com

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    20.07.2017 20:14
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