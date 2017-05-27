«Монако» хочет получить от продажи Менди в «Манчестер Сити» 45 миллионов

«Монако» не против отпустить левого защитника Бенжамина Менди в «Манчестер Сити», которого хочет заполучить главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. При этом монегаски намерены выручить от продажи 22-летнего игрока около 45 миллионов евро, в то время как «Сити» готов предложить на 10 миллионов меньше.

Вчера, 26 мая, английский клуб объявил о переходе другого игрока «Монако» – хавбека Бернарду Силвы. Сообщается, что сумма сделки составила 49 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Менди принял участие в 39-ти матчах, забив один мяч и сделав 11 голевых передач.