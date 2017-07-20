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    Кержаков: «Решил завершить карьеру, когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал свой уход из футбола. Также 34-летний россиянин высказался о работе эксперта на телеканале «Матч ТВ».

    – Я давно сотрудничаю с «Матч ТВ». Мне нравилось этим заниматься, было приятно, что регулярно приглашают. С удовольствием принял предложение, тем более, оно никак не пересекается с моими основными обязанностями в «Зените». Будет легко совмещать две эти должности.

    – Как эксперта вас уже и видели, и читали. Когда состоится комментаторский дебют?

    – Лет девять назад я комментировал чемпионат Испании. Так что как только поступит предложение, поработаю и во время матча.

    – Проснувшись утром 13 июля, вы знали, что именно в этот день будет объявлено о завершении карьеры игрока?

    – Да, я заранее подписал соглашение о переводе на другую должность в «Зените».

    – Где та точка невозврата, после которой стало ясно – вот теперь точно все?

    – Не раз говорил, что мне очень хотелось завершить карьеру именно в «Зените» и в дальнейшем помогать клубу в том, в чем я могу быть полезен. Поэтому, когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу, принял решение.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.07.2017 12:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июля 2017, 02:59

      Играть на профессиональном уровне тебе не прзволили тренеры, а именно Боаш и Луческу, уверенна играл бы не хуже Кокорина и Дзюбы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 20 июля 2017, 18:00

      Успехов, Александр! Меньше с Уткиным и Канделаки общайся - прокляну!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 20 июля 2017, 16:50

      да, всё понятно и без наводящих вопросов....
      точка невозврата была пройдена тогда, когда "новоиспечённой звезде Зенита" отдали футболку под номером 11
      и не надо, Саша, сглаживать углы....
      новому "старому начальству" стало пох на заслуженных ветеранов, как Данни, так и Кержакова....

      1
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > семёнычев 20 июля 2017, 19:38

      да.
      это бесит.напрочь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 20 июля 2017, 16:09

      Спасибо за всё, Сашка!!! Удачи в будущем!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8019

      nik55 20 июля 2017, 14:51

      долго доходило

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 20 июля 2017, 14:15

      а как же солнечный Арарат)?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 июля 2017, 13:38

      "..когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу",если так вопрос ставить,то надо было завершать после евро2012

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 20 июля 2017, 13:13

      Кокорину с Дзюбой нужно тоже самое осознать и принять решение.

      0
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      Рейтинг: +436

      andr2112 20 июля 2017, 12:53

      Удачи во всем !!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 20 июля 2017, 12:50

      Легенда

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