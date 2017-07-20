Кержаков: «Решил завершить карьеру, когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал свой уход из футбола. Также 34-летний россиянин высказался о работе эксперта на телеканале «Матч ТВ».

– Я давно сотрудничаю с «Матч ТВ». Мне нравилось этим заниматься, было приятно, что регулярно приглашают. С удовольствием принял предложение, тем более, оно никак не пересекается с моими основными обязанностями в «Зените». Будет легко совмещать две эти должности.

– Как эксперта вас уже и видели, и читали. Когда состоится комментаторский дебют?

– Лет девять назад я комментировал чемпионат Испании. Так что как только поступит предложение, поработаю и во время матча.

– Проснувшись утром 13 июля, вы знали, что именно в этот день будет объявлено о завершении карьеры игрока?

– Да, я заранее подписал соглашение о переводе на другую должность в «Зените».

– Где та точка невозврата, после которой стало ясно – вот теперь точно все?

– Не раз говорил, что мне очень хотелось завершить карьеру именно в «Зените» и в дальнейшем помогать клубу в том, в чем я могу быть полезен. Поэтому, когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу, принял решение.