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  • Кержаков: «Решил завершить карьеру, когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу»

Кержаков: «Решил завершить карьеру, когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу»

20 июля 2017, 12:20
14

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал свой уход из футбола. Также 34-летний россиянин высказался о работе эксперта на телеканале «Матч ТВ».

– Я давно сотрудничаю с «Матч ТВ». Мне нравилось этим заниматься, было приятно, что регулярно приглашают. С удовольствием принял предложение, тем более, оно никак не пересекается с моими основными обязанностями в «Зените». Будет легко совмещать две эти должности.

– Как эксперта вас уже и видели, и читали. Когда состоится комментаторский дебют?

– Лет девять назад я комментировал чемпионат Испании. Так что как только поступит предложение, поработаю и во время матча.

– Проснувшись утром 13 июля, вы знали, что именно в этот день будет объявлено о завершении карьеры игрока?

– Да, я заранее подписал соглашение о переводе на другую должность в «Зените».

– Где та точка невозврата, после которой стало ясно – вот теперь точно все?

– Не раз говорил, что мне очень хотелось завершить карьеру именно в «Зените» и в дальнейшем помогать клубу в том, в чем я могу быть полезен. Поэтому, когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу, принял решение.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (14)
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DeutschlandUberAlles
1500542498
В пляжный иди!
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сергей николаевич
1500542826
давно пора Саша, чего мучить то себя...
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Большой Медведь
1500544242
Легенда
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andr2112
1500544412
Удачи во всем !!!!!!
Ответить
Каратель помойников
1500547081
"..когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу",если так вопрос ставить,то надо было завершать после евро2012
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PNZ1985
1500549328
а как же солнечный Арарат)?
Ответить
Черкизовский Кот
1500556179
Спасибо за всё, Сашка!!! Удачи в будущем!!!
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семёнычев
1500558616
да, всё понятно и без наводящих вопросов.... точка невозврата была пройдена тогда, когда "новоиспечённой звезде Зенита" отдали футболку под номером 11 и не надо, Саша, сглаживать углы.... новому "старому начальству" стало пох на заслуженных ветеранов, как Данни, так и Кержакова....
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serppion
1500562817
Успехов, Александр! Меньше с Уткиным и Канделаки общайся - прокляну!
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арейская
1500595191
Играть на профессиональном уровне тебе не прзволили тренеры, а именно Боаш и Луческу, уверенна играл бы не хуже Кокорина и Дзюбы...
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