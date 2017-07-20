Глава «Лейрии» заявил, что Рукас будет выступать за «Зенит-2»

Глава португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков подтвердил информацию о переходе защитника Томаса Рукаса в «Зенит». По его мнению, 20-летний футболист будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых.

– Томас Рукас перешел в «Зенит». Сумму трансфера, конечно, не назову, это конфиденциальная информация. Что могу сказать о Томасе? Это молодой физически одаренный футболист, левша. Думаю, у него большие перспективы. Он набрался опыта в Португалии, а теперь еще больше возмужает в ФНЛ.

– В ФНЛ?

– Думаю, сейчас он будет выступать за «Зенит-2». Он молодой, у него все впереди. Но я уверен, что с такими игровыми данными и тем временем, которое, я уверен, он получит, во второй команде «Зенита», он очень скоро о себе заявит.