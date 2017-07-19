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    Геркус стал донором крови, а затем анонсировал переход в «Локомотив» Рыбуса

    Президент московского «Локомотива» Илья Геркус 19 июля совершил благое дело, сдав собственную кровь для нуждающихся в медицинском центре клуба. После процедуры функционер намекнул на скорый трансфер в стан железнодорожников игрока французского «Лиона» Мацея Рыбуса.

    О скором возвращении поляка в Россию «Бомбардир» писал ранее.

    – Пополняли запасы крови для людей, которые попали в тяжелую ситуацию. Это здорово. Ни секунды не колебался. Кровь сдаю уже не в первый раз.

    – Вам выдали справку, по которой можно пропустить сегодняшний рабочий день. Какие у вас планы?

    – Мы будем заниматься подписанием игрока основного состава. Думаю, все догадались, о ком речь. Он оформляет миграционные документы и присоединится к команде в начале следующей недели. Уже скоро будет информация о его подписании.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    19.07.2017 20:07
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