Геркус стал донором крови, а затем анонсировал переход в «Локомотив» Рыбуса

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус 19 июля совершил благое дело, сдав собственную кровь для нуждающихся в медицинском центре клуба. После процедуры функционер намекнул на скорый трансфер в стан железнодорожников игрока французского «Лиона» Мацея Рыбуса.

О скором возвращении поляка в Россию «Бомбардир» писал ранее.

– Пополняли запасы крови для людей, которые попали в тяжелую ситуацию. Это здорово. Ни секунды не колебался. Кровь сдаю уже не в первый раз.

– Вам выдали справку, по которой можно пропустить сегодняшний рабочий день. Какие у вас планы?

– Мы будем заниматься подписанием игрока основного состава. Думаю, все догадались, о ком речь. Он оформляет миграционные документы и присоединится к команде в начале следующей недели. Уже скоро будет информация о его подписании.