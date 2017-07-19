«Милан» заинтересовался 20-летним нападающим «Флуминенсе»

«Милан» продолжает искать варианты укрепления состава перед стартом нового сезона, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Скауты итальянского клуба пристально следят за нападающим «Флуминенсе» Ришарлисоном.

Клуб из Рио-де-Жанейро оценивает трансфер 20-летнего футболиста в 15 миллионов евро. Известно, что «Рома» ранее готова была пригласить данного футболиста в свой состав, но сделка сорвалась, так как руководство «Флуминенсе» хотело получить хавбека Герсона.

В текущем сезоне Ришарлисон провел 12 матчей в чемпионате Бразилии, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.