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    «Милан» заинтересовался 20-летним нападающим «Флуминенсе»

    «Милан» продолжает искать варианты укрепления состава перед стартом нового сезона, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Скауты итальянского клуба пристально следят за нападающим «Флуминенсе» Ришарлисоном.

    Клуб из Рио-де-Жанейро оценивает трансфер 20-летнего футболиста в 15 миллионов евро. Известно, что «Рома» ранее готова была пригласить данного футболиста в свой состав, но сделка сорвалась, так как руководство «Флуминенсе» хотело получить хавбека Герсона.

    В текущем сезоне Ришарлисон провел 12 матчей в чемпионате Бразилии, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 09:33
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