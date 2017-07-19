Шунин: «Читали в прессе, что «Динамо» особо не уважают. Очень рад, что мы доказали обратное»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о первом матче команды после возвращения в РФПЛ. На «Химке Арене» бело-голубые сыграли вничью 2:2 со «Спартаком», отыграв два мяча по ходу второго тайма.

– Получился хороший, зрелищный матч. Для нашей команды он закончился положительно. Много читали в прессе, что нашу команду особо не уважают и я очень рад, что мы доказали обратное.

– В первом тайме две ошибки защитников привели к голам. Согласны, что это всего лишь помарки, а не система?

– Первая игра, первый тайм. Наверное, сказалось волнение.

– За счет чего это удалось изменить?

– «Спартак» отталкивался от своей игры, от того, что вел 2:0 и действовал на контратаках. Мы в свою очередь пошли вперед. У нас получился неплохой второй тайм, мы нагнетали, забили первый мяч, довольно быстрый, и уже надеялись, что когда забьем – игра поменяется. Так и получилось.

В игре второго тура команда Юрия Калитвинцева примет «Урал». Матч состоится 23 июля.