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    Шунин: «Читали в прессе, что «Динамо» особо не уважают. Очень рад, что мы доказали обратное»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о первом матче команды после возвращения в РФПЛ. На «Химке Арене» бело-голубые сыграли вничью 2:2 со «Спартаком», отыграв два мяча по ходу второго тайма.

    – Получился хороший, зрелищный матч. Для нашей команды он закончился положительно. Много читали в прессе, что нашу команду особо не уважают и я очень рад, что мы доказали обратное.

    – В первом тайме две ошибки защитников привели к голам. Согласны, что это всего лишь помарки, а не система?

    – Первая игра, первый тайм. Наверное, сказалось волнение.

    – За счет чего это удалось изменить?

    – «Спартак» отталкивался от своей игры, от того, что вел 2:0 и действовал на контратаках. Мы в свою очередь пошли вперед. У нас получился неплохой второй тайм, мы нагнетали, забили первый мяч, довольно быстрый, и уже надеялись, что когда забьем – игра поменяется. Так и получилось.

    В игре второго тура команда Юрия Калитвинцева примет «Урал». Матч состоится 23 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2017 00:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 19 июля 2017, 11:55

      Да за что нас не уважать,Антон!Мы полосатого покупали годами долгими?Нет!Мы один из самых честных клубов в истории РПЛ!Желания,это главное,играй все матчи на полный вынос энергии и вот вам место и уважение,а фанаты все видят по чистым и грязным делам!Успехов.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 июля 2017, 06:11

      Идиот-просто зачем то Спартак во втором тайме стал играть на удержание счета,если бы он продолжил играть как играл с вами в первом,разгром был бы просто потрясающий-ваше Динамо выглядело как дворовая команда.

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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 19 июля 2017, 05:24

      А что изменилось?

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