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Панченко: «Ничья со «Спартаком» сродни победе»

18 июля 2017, 23:12
11

Автор решающего гола в матче «Динамо»«Спартак» Кирилл Панченко подвел итог встрече в эфире передачи «Тотальный разбор».

«Тяжелый матч. Проигрывая 0:2, свели его к ничьей. Порадовались в раздевалке, поскольку отдали много сил, эмоций. Сегодня ничья сродни победе. Все ребята молодцы, бились до конца за ничью. Поздравляю с одним очком.

Мы выиграли второй тайм — 2:0. Главная причина успеха — все ребята бились до конца, никто не убирал ноги, ничего такого. В первом тайме пропустили два быстрых гола, был шок. Но во втором собрались, и все увидели другое «Динамо».

В первом тайме тоже бились. На 2-й минуте у Ионова был хороший момент, забей — игра могла бы пойти по-другому. Настраивались на игру с первых минут. Не знаю, что пошло не так. Наверное, два быстрых мяча нас чуть надломили.

Командная задача на сезон — будем биться в каждой игре, могу заверить. Равнодушных не будет. А я лично буду прогрессировать с каждой игрой и тренировкой. Это уже другой уровень по сравнению с ФНЛ», — сказал игрок бело-голубых.

Ранее ход и результат матча прокомментировал главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Панченко Кирилл
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Tihov.e
1500409169
Панча номер один Ты лучший!
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VeniaminS
1500412363
Молодцы!!!
Ответить
BoltCX
1500412714
С таким началом Спартаку не сделать дубль.
Ответить
Dmirubo
1500412730
Ожидаем в сборной России
Ответить
Диктор
1500434128
Вот кого надо покупать-место Каннуникова и Смолова.
Ответить
ded-53
1500439130
А Динамо то не подарок как некоторые думают!
Ответить
xxxl8484
1500442541
Панча наколотит в этом сезоне много голов! В сборную пора бы отдать.
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Александр ЗА
1500444297
Да
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яйва-яйва
1500448529
Боролись до конца,молодцы!
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SPARTAK 85
1500459787
Не надо никогда говорить а вот если бы то и так, получилось так как получилось. Спартак тоже не два мог забит а больше. Надеюсь вы с другими с такойже самоотдачей будете играть.
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