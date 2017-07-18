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    Панченко: «Ничья со «Спартаком» сродни победе»

    Автор решающего гола в матче «Динамо»«Спартак» Кирилл Панченко подвел итог встрече в эфире передачи «Тотальный разбор».

    «Тяжелый матч. Проигрывая 0:2, свели его к ничьей. Порадовались в раздевалке, поскольку отдали много сил, эмоций. Сегодня ничья сродни победе. Все ребята молодцы, бились до конца за ничью. Поздравляю с одним очком.

    Мы выиграли второй тайм — 2:0. Главная причина успеха — все ребята бились до конца, никто не убирал ноги, ничего такого. В первом тайме пропустили два быстрых гола, был шок. Но во втором собрались, и все увидели другое «Динамо».

    В первом тайме тоже бились. На 2-й минуте у Ионова был хороший момент, забей — игра могла бы пойти по-другому. Настраивались на игру с первых минут. Не знаю, что пошло не так. Наверное, два быстрых мяча нас чуть надломили.

    Командная задача на сезон — будем биться в каждой игре, могу заверить. Равнодушных не будет. А я лично буду прогрессировать с каждой игрой и тренировкой. Это уже другой уровень по сравнению с ФНЛ», — сказал игрок бело-голубых.

    Ранее ход и результат матча прокомментировал главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 23:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 19 июля 2017, 13:23

      Не надо никогда говорить а вот если бы то и так, получилось так как получилось. Спартак тоже не два мог забит а больше. Надеюсь вы с другими с такойже самоотдачей будете играть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 19 июля 2017, 10:15

      Боролись до конца,молодцы!

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 19 июля 2017, 09:04

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      xxxl8484 19 июля 2017, 08:35

      Панча наколотит в этом сезоне много голов! В сборную пора бы отдать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 19 июля 2017, 07:38

      А Динамо то не подарок как некоторые думают!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 июля 2017, 06:15

      Вот кого надо покупать-место Каннуникова и Смолова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 19 июля 2017, 00:18

      Ожидаем в сборной России

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 19 июля 2017, 00:18

      С таким началом Спартаку не сделать дубль.

      -1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 июля 2017, 00:12

      Молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e 18 июля 2017, 23:19

      Панча номер один Ты лучший!

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