Панченко: «Ничья со «Спартаком» сродни победе»

Автор решающего гола в матче «Динамо» – «Спартак» Кирилл Панченко подвел итог встрече в эфире передачи «Тотальный разбор».

«Тяжелый матч. Проигрывая 0:2, свели его к ничьей. Порадовались в раздевалке, поскольку отдали много сил, эмоций. Сегодня ничья сродни победе. Все ребята молодцы, бились до конца за ничью. Поздравляю с одним очком.

Мы выиграли второй тайм — 2:0. Главная причина успеха — все ребята бились до конца, никто не убирал ноги, ничего такого. В первом тайме пропустили два быстрых гола, был шок. Но во втором собрались, и все увидели другое «Динамо».

В первом тайме тоже бились. На 2-й минуте у Ионова был хороший момент, забей — игра могла бы пойти по-другому. Настраивались на игру с первых минут. Не знаю, что пошло не так. Наверное, два быстрых мяча нас чуть надломили.

Командная задача на сезон — будем биться в каждой игре, могу заверить. Равнодушных не будет. А я лично буду прогрессировать с каждой игрой и тренировкой. Это уже другой уровень по сравнению с ФНЛ», — сказал игрок бело-голубых.

Ранее ход и результат матча прокомментировал главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев.