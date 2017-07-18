Калитвинцев: «Динамо» вышло на второй тайм против «Спартака», не глядя на табло»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итог ничьей со «Спартаком» (2:2) в матче первого тура чемпионата России. До перерыва бело-голубые проигрывали со счетом 0:2.

«Спасибо за аплодисменты, я передам футболистам – они этого заслуживают. Отталкиваюсь от качества той игры, которую показали во втором тайме при счете 0:2. Мы спокойно разобрали ситуацию в раздевалке, внесли коррективы и вышли уже, не глядя на счет на табло.

В первом тайме немного не справились с коллективной скоростью соперника. Сколько бы не сыграл товарищеских матчей, в ФНЛ таких скоростей не было. Не справились, но потом адаптировались и во втором тайме показали больше, чем соперник. Не забили те моменты, которые должны были, хотя всегда говорим, что моментов не бывает много, их надо использовать. Но в итоге именно додавили. Своей самоотдачей, верой в себя заслужили.

Если отталкиваться от счета, то можно гадать – угадали или нет с составом. Ребята под наблюдением – медицинским, функциональным. Играют те, кто лучше готов на данный момент. По всем показателям, по тренировкам Сапета и Зотов смотрелись хорошо. И первый тайм – это ошибки всей команды, а не двух конкретных игроков. Замена Сапеты на Сова – это корректива, внесенная в игру, а не результат недовольства Сашей. 90 минут Сову на сегодняшний день играть тяжело, но он идет семимильными шагами. И в физических кондициях, и в понимании нашей игры, он все-таки только присоединился к нам.

У нас достаточно хорошая обойма, и мы ломаем голову над тем, что лучше, а не над тем, кто менее плох. Какие коррективы внес в перерыве? Я уважаю Александра Федоровича Тарханова, но зачем я буду все карты сейчас раскрывать? Мы к «Уралу» что-то новое придумаем», – сказал тренер.

Матч второго тура «Динамо» – «Урал» запланирован на 23 июля. Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что во втором тайме лучше играло «Динамо».