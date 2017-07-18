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  • Калитвинцев: «Динамо» вышло на второй тайм против «Спартака», не глядя на табло»

Калитвинцев: «Динамо» вышло на второй тайм против «Спартака», не глядя на табло»

18 июля 2017, 22:06
8

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итог ничьей со «Спартаком» (2:2) в матче первого тура чемпионата России. До перерыва бело-голубые проигрывали со счетом 0:2.

«Спасибо за аплодисменты, я передам футболистам – они этого заслуживают. Отталкиваюсь от качества той игры, которую показали во втором тайме при счете 0:2. Мы спокойно разобрали ситуацию в раздевалке, внесли коррективы и вышли уже, не глядя на счет на табло.

В первом тайме немного не справились с коллективной скоростью соперника. Сколько бы не сыграл товарищеских матчей, в ФНЛ таких скоростей не было. Не справились, но потом адаптировались и во втором тайме показали больше, чем соперник. Не забили те моменты, которые должны были, хотя всегда говорим, что моментов не бывает много, их надо использовать. Но в итоге именно додавили. Своей самоотдачей, верой в себя заслужили.

Если отталкиваться от счета, то можно гадать – угадали или нет с составом. Ребята под наблюдением – медицинским, функциональным. Играют те, кто лучше готов на данный момент. По всем показателям, по тренировкам Сапета и Зотов смотрелись хорошо. И первый тайм – это ошибки всей команды, а не двух конкретных игроков. Замена Сапеты на Сова – это корректива, внесенная в игру, а не результат недовольства Сашей. 90 минут Сову на сегодняшний день играть тяжело, но он идет семимильными шагами. И в физических кондициях, и в понимании нашей игры, он все-таки только присоединился к нам.

У нас достаточно хорошая обойма, и мы ломаем голову над тем, что лучше, а не над тем, кто менее плох. Какие коррективы внес в перерыве? Я уважаю Александра Федоровича Тарханова, но зачем я буду все карты сейчас раскрывать? Мы к «Уралу» что-то новое придумаем», – сказал тренер.

Матч второго тура «Динамо» – «Урал» запланирован на 23 июля. Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что во втором тайме лучше играло «Динамо».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Калитвинцев Юрий
Комментарии (8)
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Бриг
1500405338
У Динамо с защитой х..ня, а так вполне конкурентный состав. У чемпиона 2 очка отобрать это дорогого стоит.
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petr69
1500405726
Не ожидал такой игры от Динамо. Молодцы, не сдались
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insider_retro
1500405834
Обстоятельно и по существу сказал тренер.... Ну, на табло, конечно, посматривали, но выводы сделали, не съёжились от цифр, развернулись и выплеснули эмоции и самоотдачу в заслуженный гол...
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Игорь В
1500407275
Серо, тускло, бестолково... жаль Динамо. Где времена Кураньи-Воронин.....
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Serdityj
1500407454
Действительно винить конкретных игроков в провале позиции не верно. Тут скорее вопросы к судейству. Самба Соу конечно смотрелся креативнее. Это отличное усиление, наряду с Шуньичем, но в этой игре вся команда порадовала самоотдачей. Нельзя забывать и про реализацию воспитанников молодёжки. Огромное спасибо руководству общества Динамо и Главному тренеру за прекрасное шоу и борьбу! Все на стадион!!!
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ZENIT-59
1500409748
Хоть я и болельщик Зенита хочется поздравить динамовцев с самоотверженной игрой- так сыграть в первом же матче с чемпионом рфпл- заслуживает уважения!
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ЮЗИК
1500433722
Хороший тренер у Динамо!
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