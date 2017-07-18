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    Семин – о переносе матча против ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы такие решения сообщали пораньше»

    Вчера стало известно о переносе матча второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» на 21 июля. Изначально встреча должна была состоятся 22 числа. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин прокомментировал решение.

    «Хотелось бы, чтобы сообщали пораньше такие решения. У нас же все-таки есть свои планы и подготовка. ЦСКА хорошо календарь составляет, они все просчитывают», – сказал Семин.

    Из-за переноса «Локомотив» проведет два матча в течение трех суток. Сегодня команда начала сезон РФПЛ с победы над «Арсеналом» – 1:0.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2017 22:13
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 19 июля 2017, 09:27

      Все знали, что ЦСКА будет играть в отборочном раунде ЛЧ, и чтобы календарь сделать так, чтобы вот такого не происходило могли, а Семин в Луческу превращается что то

      0
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      Рейтинг: +17729

      paracetamol 19 июля 2017, 09:24

      Конюшня постоянно пытается получить мелкие выгоды. Чисто жи-ский подход.

      2
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 19 июля 2017, 07:35

      Опять плакать начинаем. За сутки до чемпионата финал, календарь и т.д. Так идите во 2дивизион чтоб проще было. В ведущих чемпионатах бывает что за 10 дней играют по 4 игры и причем важные игры. И главное слез нет.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Алексей Гозиас 19 июля 2017, 08:25

      Это ЦСКА начал ныть, если решили перенести матч на день раньше. А Локо стал жертвой обстоятельств. Вот он и высказывает мнение.

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 19 июля 2017, 06:30

      Объявление на всех ж/д вокзалах:
      Внимание-внимание, футбольный матч №9 прибывает на конезавод преждевременно на сутки. Просим любить и жаловать.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 19 июля 2017, 04:34

      Просто уверен, что будет перенесен и вылет ЦСКА в Хабаровск. А то 29 лететь на ДВ, а 1 августа ответный матч ЛЧ, устанут бедненькие. Вообще большие вопросы к составителям календаря. Почему все эти моменты не продумали при составлении?? Почему суперкубок был за сутки до старта РФПЛ? Не вижу смысла системы осень-весна. Начинаем в середине июля...

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 июля 2017, 03:19

      а где составители календаря?

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 июля 2017, 23:24

      Я тут.... эта... малость... посинячил.... А из-за чего перенос??

      -2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Nerlinger 19 июля 2017, 02:34

      Посинячить уж пару дней нельзя ??? Сразу одни минусы оранжевые... нехристи

      0
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      Рейтинг: +292

      логист 18 июля 2017, 23:12

      неужели трое суток отдыха это мало? бред. В Англии над нами бы сей-час смеялись

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > логист 18 июля 2017, 23:28

      Ну от футбола... 3-е хватит!!! С Синькой сложнее!!!

      -2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 18 июля 2017, 22:35

      ЦСКА как всегда по кабинетам свои вопросы решает. Им, видите ли, нужно в еврокубках играть, а соперник уставший выйдет почти сразу же после прошлой игры.

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Freyk 18 июля 2017, 22:50

      Все вопросы к тем людям,которые составляли календарь ЧР и организовывали матч СуперКубка. И причем здесь ЦСКА?

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > shurik45 18 июля 2017, 22:59

      При том, что перенести матч просят они, и из-за этого их соперник оказался в заведомо проигрышном положении. Такие переносы нельзя одобрять, либо двигать матч вообще подальше, где оба соперника будут в одинаковой ситуации, либо оставлять как есть.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Freyk 18 июля 2017, 23:08

      Регламент позволяет перенести матч. Так что вопрос к ответственным за регламент (под ними все клубы подписи ставят) и к организаторам Суперкубка

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Freyk 18 июля 2017, 23:10

      Дружище ,есть регламент и календарь,который составлялся за долго до СуперКубка. ) У ЦСКА было такое право и мы им воспользовались. Пусть вносят изменения в регламент как в УЕФА, так и в РФС,если уж на то пошло.

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      Рейтинг: +235

      Копытин > Freyk 19 июля 2017, 06:00

      Точно, перенести матч на 1 января часиков на 9 утра. Все будут в одинаковых условиях.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Freyk 19 июля 2017, 08:32

      Раньше так и было по человечески, когда была система весна-осень, любой матч могли перенести с июля на ноябрь например. Но после ввода системы осень-весна почему-то все это прекратилось, уже ни раз такое замечаю. Помнится в 2015 армейцы тоже переносили дерби на сутки раньше из-за игры в Португалии.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > shurik45 19 июля 2017, 08:37

      Да какой регламент, о чем ты говоришь? В РФПЛ самое главное чтобы ведущие клубы и сборная имела кучу времени для подготовки, на остальные клубы всем по барабану! Вспомни 2015 год, как Арсенал играл домашний матч в Москве против ЦСКА.

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