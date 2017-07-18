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  • Семин – о переносе матча против ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы такие решения сообщали пораньше»

Семин – о переносе матча против ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы такие решения сообщали пораньше»

18 июля 2017, 22:13
24

Вчера стало известно о переносе матча второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» на 21 июля. Изначально встреча должна была состоятся 22 числа. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин прокомментировал решение.

«Хотелось бы, чтобы сообщали пораньше такие решения. У нас же все-таки есть свои планы и подготовка. ЦСКА хорошо календарь составляет, они все просчитывают», – сказал Семин.

Из-за переноса «Локомотив» проведет два матча в течение трех суток. Сегодня команда начала сезон РФПЛ с победы над «Арсеналом» – 1:0.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Семин Юрий
Комментарии (24)
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Freyk
1500406543
ЦСКА как всегда по кабинетам свои вопросы решает. Им, видите ли, нужно в еврокубках играть, а соперник уставший выйдет почти сразу же после прошлой игры.
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лоист
1500408728
неужели трое суток отдыха это мало? бред. В Англии над нами бы сей-час смеялись
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Nerlinger
1500409455
Я тут.... эта... малость... посинячил.... А из-за чего перенос??
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sprint5
1500423549
а где составители календаря?
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Nesterenko
1500428098
Просто уверен, что будет перенесен и вылет ЦСКА в Хабаровск. А то 29 лететь на ДВ, а 1 августа ответный матч ЛЧ, устанут бедненькие. Вообще большие вопросы к составителям календаря. Почему все эти моменты не продумали при составлении?? Почему суперкубок был за сутки до старта РФПЛ? Не вижу смысла системы осень-весна. Начинаем в середине июля...
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Дядя Серёжа
1500435032
Объявление на всех ж/д вокзалах: Внимание-внимание, футбольный матч №9 прибывает на конезавод преждевременно на сутки. Просим любить и жаловать.
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Алексей Гозиас
1500438949
Опять плакать начинаем. За сутки до чемпионата финал, календарь и т.д. Так идите во 2дивизион чтоб проще было. В ведущих чемпионатах бывает что за 10 дней играют по 4 игры и причем важные игры. И главное слез нет.
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paracetamol
1500445488
Конюшня постоянно пытается получить мелкие выгоды. Чисто жи-ский подход.
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EcioAuditore
1500445649
Все знали, что ЦСКА будет играть в отборочном раунде ЛЧ, и чтобы календарь сделать так, чтобы вот такого не происходило могли, а Семин в Луческу превращается что то
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