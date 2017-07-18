Семин – о переносе матча против ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы такие решения сообщали пораньше»

Вчера стало известно о переносе матча второго тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» на 21 июля. Изначально встреча должна была состоятся 22 числа. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин прокомментировал решение.

«Хотелось бы, чтобы сообщали пораньше такие решения. У нас же все-таки есть свои планы и подготовка. ЦСКА хорошо календарь составляет, они все просчитывают», – сказал Семин.

Из-за переноса «Локомотив» проведет два матча в течение трех суток. Сегодня команда начала сезон РФПЛ с победы над «Арсеналом» – 1:0.