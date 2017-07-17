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    Из-за переноса матча против ЦСКА на 21 июля «Локомотив» за трое суток проведет две игры

    Московский ЦСКА подтвердил перенос матча второго тура РФПЛ против московского «Локомотива» на пятницу, 21 июля, хотя изначально поединок должен был пройти 22 июля. О причинах такого решения «Бомбардир» сообщал ранее.

    «Домашняя встреча второго тура с «Локомотивом» была перенесена в соответствии с пунктом 4 статьи 6 регламента чемпионата России в связи с участием ПФК ЦСКА в отборочном раунде Лиги чемпионов. После того как выездную игру с греческим АЕКом назначили на 25 июля, встреча с «Локомотивом» была перенесена на день раньше и состоится 21 июля в 19:30.

    Приносим извинения болельщикам за возможные неудобства», – говорится в официальном релизе армейцев.

    Напомним, что игру первого тура против тульского «Арсенала» железнодорожники проведут вечером 18 июля, поэтому на восстановление к дерби у них будет времени значительно меньше, чем у ЦСКА, который стартовал в РФПЛ 15 июля, выиграв в гостях у «Анжи» (3:1).

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.07.2017 19:43
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 18 июля 2017, 15:34

      Чувствую, что армейцы и перелет в Хабаровск перенесут. А то 25 в Грецию, 29 в Хабаровск, 1 августа ответный матч. Устанут бедняги, конечно лучше перенести......без переносов то никак...

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 18 июля 2017, 13:27

      Вообще замечательно, ЦСКА должен отдыхать перед ЛЧ, а Локо не должен. Спрашивается каким местом представители РФПЛ календарь составляли, ведь давно было известно, что армейцы участвуют в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Nesterenko 19 июля 2017, 10:05

      когда составлялся график РФПЛ, графика квалификации ЛЧ с точными датами еще не было.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > hellkid 19 июля 2017, 12:09

      Ну точных дат не было, а примерные по-любому есть.

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Nesterenko 20 июля 2017, 10:58

      согласен, НО, помимо неточных дат еще не был известен соперника ЦСКА. это тоже важный момент - куда ехать. Логистика и все дела...

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 18 июля 2017, 12:04

      Локомотив три матча за неделю

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 05:37

      Кони - скоты?

      -1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 17 июля 2017, 22:40

      Да ладно ныть бахнет локо - цска и всё тут)))1-0 забьёт как водится Миранчук)

      1
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      Рейтинг: +412

      Eds 17 июля 2017, 20:58

      В Англии по три игры в неделю гоняют... И ничего. Носятся, как угорелые. И будет ясно у Локомотива, как у него с физикой перед чемпионатом...

      5
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Eds 17 июля 2017, 22:33

      ну да) только в Англии ВСЕ команды так гоняют! а не выборочные!.. когда одна команда отдыхает 5 дней, другая 2 это уже не дело! Да и что за привычка сравнивать с АПЛ? знатоки хреновы... вы бы хоть календарь у них посмотрели! На старте чемпионата НИ В ОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ НЕ ИГРАЮТ через 2 дня!!! игроки находятся еще под нагрузками и выходят из под них туру к 3-тьему у нас же вообще на пик физ готовности выводят туру к 5-тому! если играть по такому графику то пол команды будут в лазарете к середине сезона! в АПЛ такой график исключительно после 10 тура идет! и то с перерывами когда игроки уже поймают ритм и мышцы окончательно привыкнут к такому графику!! так что сравнение с АПЛ на старте сезона говорит о дилетантстве или это слова фаната ЦСКА которому это на руку!

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Eds 17 июля 2017, 22:38

      А что же твой Арсенал тульский так не гоняет, умник?

      1
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      Рейтинг: +412

      Eds > Антибиотик 17 июля 2017, 23:11

      Какой тренер - такая и команда... В реале узнаем, когда будет игра с Локомотивом. Но думаю, что это будет не прошлогодняя команда...

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 июля 2017, 20:56

      О ЦСКА подумали, а о Локомотиве - нет. Несправедливо как-то.

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BRO_football 18 июля 2017, 08:19

      Когда Локомотив будет играть в ЛЧ или ЛЕ и о нём подумают.

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 17 июля 2017, 20:40

      все бы было хорошо и ни кто бы не пострадал, если бы не наши футбольные чиновники не в пихнули матч за супер кубок за день до первого тура!!! какой умник вообще составлял этот календарь?!!!

      14
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 июля 2017, 20:37

      Чет несправедливое решение...

      1
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 17 июля 2017, 20:28

      Ну а как вы хотели? ЦСКА рвётся к чемпионству.

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