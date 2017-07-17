Из-за переноса матча против ЦСКА на 21 июля «Локомотив» за трое суток проведет две игры

Чувствую, что армейцы и перелет в Хабаровск перенесут. А то 25 в Грецию, 29 в Хабаровск, 1 августа ответный матч. Устанут бедняги, конечно лучше перенести......без переносов то никак...
Московский ЦСКА подтвердил перенос матча второго тура РФПЛ против московского «Локомотива» на пятницу, 21 июля, хотя изначально поединок должен был пройти 22 июля. О причинах такого решения «Бомбардир» сообщал ранее.
«Домашняя встреча второго тура с «Локомотивом» была перенесена в соответствии с пунктом 4 статьи 6 регламента чемпионата России в связи с участием ПФК ЦСКА в отборочном раунде Лиги чемпионов. После того как выездную игру с греческим АЕКом назначили на 25 июля, встреча с «Локомотивом» была перенесена на день раньше и состоится 21 июля в 19:30.
Приносим извинения болельщикам за возможные неудобства», – говорится в официальном релизе армейцев.
Напомним, что игру первого тура против тульского «Арсенала» железнодорожники проведут вечером 18 июля, поэтому на восстановление к дерби у них будет времени значительно меньше, чем у ЦСКА, который стартовал в РФПЛ 15 июля, выиграв в гостях у «Анжи» (3:1).