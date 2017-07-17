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  • Из-за переноса матча против ЦСКА на 21 июля «Локомотив» за трое суток проведет две игры

Из-за переноса матча против ЦСКА на 21 июля «Локомотив» за трое суток проведет две игры

17 июля 2017, 19:43
24

Московский ЦСКА подтвердил перенос матча второго тура РФПЛ против московского «Локомотива» на пятницу, 21 июля, хотя изначально поединок должен был пройти 22 июля. О причинах такого решения «Бомбардир» сообщал ранее.

«Домашняя встреча второго тура с «Локомотивом» была перенесена в соответствии с пунктом 4 статьи 6 регламента чемпионата России в связи с участием ПФК ЦСКА в отборочном раунде Лиги чемпионов. После того как выездную игру с греческим АЕКом назначили на 25 июля, встреча с «Локомотивом» была перенесена на день раньше и состоится 21 июля в 19:30.

Приносим извинения болельщикам за возможные неудобства», – говорится в официальном релизе армейцев.

Напомним, что игру первого тура против тульского «Арсенала» железнодорожники проведут вечером 18 июля, поэтому на восстановление к дерби у них будет времени значительно меньше, чем у ЦСКА, который стартовал в РФПЛ 15 июля, выиграв в гостях у «Анжи» (3:1).

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Комментарии (24)
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kvm
1500309940
гинер опять платит...
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Амба Нагорск
1500310052
С переносом ЦСКА действовал строго по регламенту - перенос на один день в рамках тура для клуба, принимающего участие в Еврокубках.
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RedGreenHooligan
1500310611
идеально преступление))) вроде все в рамках правил, а такое чувство что где то на...бали
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ALeX-161-rus
1500311819
Как минимум несправедливо по отношению к Локомотиву. Но все в рамках правил.
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Добрый Бобер
1500312510
Ну а как вы хотели? ЦСКА рвётся к чемпионству.
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absent32
1500313254
все бы было хорошо и ни кто бы не пострадал, если бы не наши футбольные чиновники не в пихнули матч за супер кубок за день до первого тура!!! какой умник вообще составлял этот календарь?!!!
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BRO_football
1500314167
О ЦСКА подумали, а о Локомотиве - нет. Несправедливо как-то.
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Eds
1500314282
В Англии по три игры в неделю гоняют... И ничего. Носятся, как угорелые. И будет ясно у Локомотива, как у него с физикой перед чемпионатом...
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Lev Aleks
1500320446
Да ладно ныть бахнет локо - цска и всё тут)))1-0 забьёт как водится Миранчук)
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Дядя Серёжа
1500345450
Кони - скоты?
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