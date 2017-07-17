ЦСКА попросил перенести матч второго тура РФПЛ против «Локомотива» на пятницу, 21 июля

Московский ЦСКА направил в РФПЛ официальную бумагу, в которой попросил организацию перенести поединок второго тура чемпионата России против московского «Локомотива» на день раньше. Изначально планировалось, что дерби состоится 22 июля в 15:00 по Москве на «ВЭБ Арене».

Такая просьба обусловлена участием армейцев в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против греческого АЕКа, который пройдет на следующей неделе.

Согласно нормам регламента нашего чемпионата, ЦСКА имеет полное право на желаемый перенос, поэтому теперь наиболее вероятным днем проведения игры с «Локомотивом» является пятница, 21 июля.