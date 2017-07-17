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  • ЦСКА попросил перенести матч второго тура РФПЛ против «Локомотива» на пятницу, 21 июля

ЦСКА попросил перенести матч второго тура РФПЛ против «Локомотива» на пятницу, 21 июля

17 июля 2017, 19:06
16

Московский ЦСКА направил в РФПЛ официальную бумагу, в которой попросил организацию перенести поединок второго тура чемпионата России против московского «Локомотива» на день раньше. Изначально планировалось, что дерби состоится 22 июля в 15:00 по Москве на «ВЭБ Арене».

Такая просьба обусловлена участием армейцев в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против греческого АЕКа, который пройдет на следующей неделе.

Согласно нормам регламента нашего чемпионата, ЦСКА имеет полное право на желаемый перенос, поэтому теперь наиболее вероятным днем проведения игры с «Локомотивом» является пятница, 21 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Комментарии (16)
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pato08
1500308414
___ Чтоб локо не успел отдохнуть??? Тогда на утро среды перенесите или на 21'30 вторника ___
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smersh45
1500309652
начинается нытьё
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Diesel133
1500309681
ну норм, о болелах, особенно с регионов, и их планах как всегда никто не думает
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А Л Е К С А Н Д Р К
1500310214
Для Локо не очень хороший вариант, через два на третий, а у ЦСКА пять дней подготовки. И показать сетку вещания изменят???
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giluxa1963
1500310481
кто составлял календарь что супер кубок нельзя было на неделя раньше провести и первый тур провести в три дня и что это за хрень 90 минут пробегают трусцой и все на неделю устали с теннисистов пример пусть берут каждый матч от полутора до трех часов и за васю не спрячешься приходится самому пахать и играть по три четыре матча в неделю
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84aivengo
1500312315
начинается....
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pato08
1500312341
____ Х.. с игроками! Не сахарные, не растаят! О болельщиках подумайте! Вот я планирую 31июля на спартак-краснодар приехать. Если перенесут на 30/1, то уже не получится. Ехать 1500км.20часов. ____
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mnb 95
1500317996
Ну раз есть нормы, то почему бы и нет?!
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ARSENAL TULA
1500327348
Опять переносы пошли начиная с первых туров
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OfaZavr
1500360630
А Локомотив спросить не надо что-ли нравиться им это или нет?
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