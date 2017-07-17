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    ЦСКА попросил перенести матч второго тура РФПЛ против «Локомотива» на пятницу, 21 июля

    Московский ЦСКА направил в РФПЛ официальную бумагу, в которой попросил организацию перенести поединок второго тура чемпионата России против московского «Локомотива» на день раньше. Изначально планировалось, что дерби состоится 22 июля в 15:00 по Москве на «ВЭБ Арене».

    Такая просьба обусловлена участием армейцев в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против греческого АЕКа, который пройдет на следующей неделе.

    Согласно нормам регламента нашего чемпионата, ЦСКА имеет полное право на желаемый перенос, поэтому теперь наиболее вероятным днем проведения игры с «Локомотивом» является пятница, 21 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2017 19:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2017, 09:50

      А Локомотив спросить не надо что-ли нравиться им это или нет?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 18 июля 2017, 00:35

      Опять переносы пошли начиная с первых туров

      0
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    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 17 июля 2017, 21:59

      Ну раз есть нормы, то почему бы и нет?!

      0
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      Рейтинг: +662

      pato08 17 июля 2017, 20:25

      ____

      Х.. с игроками! Не сахарные, не растаят!
      О болельщиках подумайте!
      Вот я планирую 31июля на спартак-краснодар приехать. Если перенесут на 30/1, то уже не получится. Ехать 1500км.20часов.

      ____

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > pato08 17 июля 2017, 20:37

      Купи билет на 29-ое и заодно город посмотришь.) С реализацией билетов тоже морока бывает.

      0
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      ...
      Рейтинг: +662

      pato08 > shurik45 17 июля 2017, 20:41

      Я в этом городе служил))

      Из 15 дом.матчей на 6-7 точно бываю. Нехватка времени. Почти двое суток на дорогу уходит. И у меня карта болельщика есть. Билеты достать не проблема)))

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 июля 2017, 20:25

      начинается....

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 июля 2017, 19:54

      кто составлял календарь что супер кубок нельзя было на неделя раньше провести и первый тур провести в три дня и что это за хрень 90 минут пробегают трусцой и все на неделю устали с теннисистов пример пусть берут каждый матч от полутора до трех часов и за васю не спрячешься приходится самому пахать и играть по три четыре матча в неделю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 17 июля 2017, 19:50

      Для Локо не очень хороший вариант, через два на третий, а у ЦСКА пять дней подготовки.
      И показать сетку вещания изменят???

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 июля 2017, 19:41

      ну норм, о болелах, особенно с регионов, и их планах как всегда никто не думает

      5
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      Рейтинг: +616

      smersh45 17 июля 2017, 19:40

      начинается нытьё

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > smersh45 17 июля 2017, 19:45

      В чем нытье?Все обоснованно! Не городи чепухи. Возможно Зеньке тоже надо будет перенести игру ЧР,и что тоже нытье?

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      Рейтинг: +662

      pato08 > shurik45 17 июля 2017, 20:20

      __

      Давайте вообще победы присуждать тем клубам, которые в лч и ле учавствуют

      ____

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > pato08 17 июля 2017, 20:31

      Да не надо никому присуждать победы! Есть регламент и представители клубов , сели ,обсудили и приняли правильное решение . И не надо спекулировать на этой теме.

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      Рейтинг: +662

      pato08 > shurik45 17 июля 2017, 21:19

      Никто не спекулирует. Выше прочти мой коммент.

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      Рейтинг: +662

      pato08 17 июля 2017, 19:20

      ___

      Чтоб локо не успел отдохнуть???
      Тогда на утро среды перенесите или на 21'30 вторника

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