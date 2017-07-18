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    Щесны прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус»

    Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны прилетел в Италию для того, чтобы завершить переход в «Ювентус». Последние два сезона поляк провел на правах аренды в «Роме», однако у «волков» не было права приоритетного выкупа по условиям договора.

    27-летний страж ворот изначально рассматривался туринцами как возможный наследник Джанлуиджи Буффона. Вчера было достигнута договоренность по трансферу, за который «бьянконери» заплатят 10 миллионов плюс еще два миллиона в виде бонусов.

    Сегодня утром Щесны прибыл в Турин для прохождения медобследования перед подписанием соглашения. Его зарплата составит 3,5 миллиона в год.

    Напомним, Буффон планирует завершить карьеру после чемпионата мира-2018, поэтому как минимум один сезон Щесны придется побыть сменщиком титулованного 39-летнего вратаря.

    Источник: Football Italia

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    18.07.2017 13:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 18 июля 2017, 13:52

      Что? Щесны как наследник Буффона?

      Сейчас почти никого нет, кто мог бы стать им. Разве что молодежь какая-то со скидкой на возраст...

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