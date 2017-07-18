Щесны прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус»

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны прилетел в Италию для того, чтобы завершить переход в «Ювентус». Последние два сезона поляк провел на правах аренды в «Роме», однако у «волков» не было права приоритетного выкупа по условиям договора.

27-летний страж ворот изначально рассматривался туринцами как возможный наследник Джанлуиджи Буффона. Вчера было достигнута договоренность по трансферу, за который «бьянконери» заплатят 10 миллионов плюс еще два миллиона в виде бонусов.

Сегодня утром Щесны прибыл в Турин для прохождения медобследования перед подписанием соглашения. Его зарплата составит 3,5 миллиона в год.

Напомним, Буффон планирует завершить карьеру после чемпионата мира-2018, поэтому как минимум один сезон Щесны придется побыть сменщиком титулованного 39-летнего вратаря.