Батурин уверен, что Карасев будет судить матчи ЧМ-2018

Известный российский комментатор и один из главных экспертов по футбольному судейству Владислав Батурин выразил уверенность, что Россия будет представлена на чемпионате мира-2018 и в списке судей турнира.

«На миллион процентов уверен, что Сергей Карасев попадет в бригаду арбитров чемпионата мира-2018. Ему благоволит Пьерлуиджи Коллина, он на хорошем счету в Европе. Нет судей, которые не ошибаются, это часть работы.

Мне кажется, у Сергея почему-то по-разному получается судить «там» и «здесь», в нашем чемпионате он порой попадает в ситуации, которые для арбитра ФИФА являются нонсенсом. Если сумеет этого избегать – будет абсолютный «топ». Потенциал его огромен, думаю, может попасть и в плей-офф ЧМ-2018», – сказал специалист.

Сегодня, 18 июля, Карасев отработает встречу первого тура РФПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком». «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.