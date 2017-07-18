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    Батурин уверен, что Карасев будет судить матчи ЧМ-2018

    Известный российский комментатор и один из главных экспертов по футбольному судейству Владислав Батурин выразил уверенность, что Россия будет представлена на чемпионате мира-2018 и в списке судей турнира.

    «На миллион процентов уверен, что Сергей Карасев попадет в бригаду арбитров чемпионата мира-2018. Ему благоволит Пьерлуиджи Коллина, он на хорошем счету в Европе. Нет судей, которые не ошибаются, это часть работы.

    Мне кажется, у Сергея почему-то по-разному получается судить «там» и «здесь», в нашем чемпионате он порой попадает в ситуации, которые для арбитра ФИФА являются нонсенсом. Если сумеет этого избегать – будет абсолютный «топ». Потенциал его огромен, думаю, может попасть и в плей-офф ЧМ-2018», – сказал специалист.

    Сегодня, 18 июля, Карасев отработает встречу первого тура РФПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком». «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.07.2017 01:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 июля 2017, 05:52

      Ошибаются все судьи без исключения. Равно как и вратари, и полевые игроки. Главное, чтобы грамотный судья не "судил в одну калитку". А этим у нас могут похвастаться немногие.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 июля 2017, 05:39

      Стоит разок накосячить и все поменяется

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 18 июля 2017, 02:37

      После Иванова - русским судьям доверия нет! Хотя Иванов всё правильно сделал, а это ФИФА испугался живого восприятия игры Ивановым.

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