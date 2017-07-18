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Батурин уверен, что Карасев будет судить матчи ЧМ-2018

18 июля 2017, 01:09
3

Известный российский комментатор и один из главных экспертов по футбольному судейству Владислав Батурин выразил уверенность, что Россия будет представлена на чемпионате мира-2018 и в списке судей турнира.

«На миллион процентов уверен, что Сергей Карасев попадет в бригаду арбитров чемпионата мира-2018. Ему благоволит Пьерлуиджи Коллина, он на хорошем счету в Европе. Нет судей, которые не ошибаются, это часть работы.

Мне кажется, у Сергея почему-то по-разному получается судить «там» и «здесь», в нашем чемпионате он порой попадает в ситуации, которые для арбитра ФИФА являются нонсенсом. Если сумеет этого избегать – будет абсолютный «топ». Потенциал его огромен, думаю, может попасть и в плей-офф ЧМ-2018», – сказал специалист.

Сегодня, 18 июля, Карасев отработает встречу первого тура РФПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком». «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (3)
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DeutschlandUberAlles
1500334652
После Иванова - русским судьям доверия нет! Хотя Иванов всё правильно сделал, а это ФИФА испугался живого восприятия игры Ивановым.
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КЭТиК
1500345583
Стоит разок накосячить и все поменяется
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cska-62
1500346367
Ошибаются все судьи без исключения. Равно как и вратари, и полевые игроки. Главное, чтобы грамотный судья не "судил в одну калитку". А этим у нас могут похвастаться немногие.
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