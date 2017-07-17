«Ювентус» договорился с «Арсеналом» о переходе Щесны

Вратарь лондонского «Арсенала» Войцех Щесны в ближайшие дни должен стать футболистом туринского «Ювентуса». Клубы уже достигли договоренности по трансферу поляка. Итальянцы заплатят за него порядка 12 миллионов евро, хотя его рыночная стоимость голкипера на 5 миллионов больше.

О возможном переходе Щесны в «старую синьору» «Бомбардир» писал еще в июне.

Минувший сезон вратарь провел на правах аренды в «Роме» и сыграл все без исключения матчи Серии А, пропуская в среднем менее гола за игру.