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    Щесны обойдется «Ювентусу» в 14 миллионов

    Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны обойдется «Ювентусу» в 14 миллионов евро. Английский клуб также получит дополнительно 2 миллиона евро в качестве бонусов по трансферу. Контракт футболиста с туринцами будет рассчитан на четыре года, а зарплата составит 4 миллиона евро в год с возможностью увеличения до 4,5 миллионов к последнему сезону. В «Юве» он призван стать долгосрочной заменой ветерану команды Джанлуиджи Буффону.

    В двух последних сезонах Щесны выступал в составе «Ромы» на правах аренды. Он записал на свой счет 39 матчей в сезоне-2016/17, пропустив 41 гол, а в 14 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: Football Italia

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    06.06.2017 09:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +169

      TY13R 6 июня 2017, 11:33

      уберают у конкурентов игроков))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 июня 2017, 11:06

      с сигами завязал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 6 июня 2017, 10:54

      А Буффон всё, уходит разве?
      Щенсны - не топовый игрок уровня Ювентуса. Сойдёт разве что для запасного.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 6 июня 2017, 10:16

      донаруму надо брать

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 6 июня 2017, 10:00

      Не плохо

      0
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