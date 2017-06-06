Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны обойдется «Ювентусу» в 14 миллионов евро. Английский клуб также получит дополнительно 2 миллиона евро в качестве бонусов по трансферу. Контракт футболиста с туринцами будет рассчитан на четыре года, а зарплата составит 4 миллиона евро в год с возможностью увеличения до 4,5 миллионов к последнему сезону. В «Юве» он призван стать долгосрочной заменой ветерану команды Джанлуиджи Буффону.

В двух последних сезонах Щесны выступал в составе «Ромы» на правах аренды. Он записал на свой счет 39 матчей в сезоне-2016/17, пропустив 41 гол, а в 14 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.