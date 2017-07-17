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    Лескано: «Рабону часто тренировал в «Реале»

    Нападающий «СКА-Хабаровска» Хуан Эдуардо Лескано назвал дебютный матч своей команды вполне достойным. Напомним, что хабаровчане уступили на своем поле «Зениту» со счетом 0:2.

    – Учитывая то, что мы играли с одной из лучших команд России, дебют был вполне достойный. Первый тайм мы играли очень хорошо, но, наверное, не хватило концентрации до конца игры.

    – Рабона во втором тайме стала хитом всей страны.

    – Сегодня получилось экспромтом, а вообще ранее на тренировках в «Реале» я часто тренировал такие удары. Решение пробить именно так пришло потому, что была удачная позиция для рабоны.

    Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2017 09:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 17 июля 2017, 15:40

      Как я хотел чтоб мяч залетел...

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 июля 2017, 12:31

      классный был выстрел но увы чуток не хватило

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 июля 2017, 12:03

      красиво сыграл а если бы забил

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 июля 2017, 11:20

      Не повезло малость.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 17 июля 2017, 10:28

      Жаль чуть-чуть не повезло. Это был бы шедевр. Но история не терпит сослагательного наклонения(

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