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Лескано: «Рабону часто тренировал в «Реале»

17 июля 2017, 09:31
5

Нападающий «СКА-Хабаровска» Хуан Эдуардо Лескано назвал дебютный матч своей команды вполне достойным. Напомним, что хабаровчане уступили на своем поле «Зениту» со счетом 0:2.

– Учитывая то, что мы играли с одной из лучших команд России, дебют был вполне достойный. Первый тайм мы играли очень хорошо, но, наверное, не хватило концентрации до конца игры.

– Рабона во втором тайме стала хитом всей страны.

– Сегодня получилось экспромтом, а вообще ранее на тренировках в «Реале» я часто тренировал такие удары. Решение пробить именно так пришло потому, что была удачная позиция для рабоны.

Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Лескано Хуан Эдуардо
Комментарии (5)
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Pro100Kid
1500276484
Жаль чуть-чуть не повезло. Это был бы шедевр. Но история не терпит сослагательного наклонения(
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ALeX-161-rus
1500279639
Не повезло малость.
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Igor Belousov
1500282202
красиво сыграл а если бы забил
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x-x-x-x-x
1500283911
классный был выстрел но увы чуток не хватило
Ответить
Dimonadze
1500295244
Как я хотел чтоб мяч залетел...
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