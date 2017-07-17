Лескано: «Рабону часто тренировал в «Реале»

Нападающий «СКА-Хабаровска» Хуан Эдуардо Лескано назвал дебютный матч своей команды вполне достойным. Напомним, что хабаровчане уступили на своем поле «Зениту» со счетом 0:2.

– Учитывая то, что мы играли с одной из лучших команд России, дебют был вполне достойный. Первый тайм мы играли очень хорошо, но, наверное, не хватило концентрации до конца игры.

– Рабона во втором тайме стала хитом всей страны.

– Сегодня получилось экспромтом, а вообще ранее на тренировках в «Реале» я часто тренировал такие удары. Решение пробить именно так пришло потому, что была удачная позиция для рабоны.

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