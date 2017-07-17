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    УЕФА выразил соболезнования в связи с трагедией в Сенегале

    Пресс-служба УЕФА опубликовала обращение с выражением соболезнования Сенегальской федерации футбола в связи с трагическими событиями, произошедшими 15 июля, на стадионе «Демба Диоп» в Дакаре.

    Восемь человек погибли и по крайней мере 49 были ранены из-за обрушения стены стадиона в конце матча между командами «Стад-де-Мбур» и «Юньон Спортив Уакам».

    «УЕФА приносит искренние соболезнования семьям погибших и выражает поддержку обоим клубам и Африканской конфедерации футбола», – говорится в обращении организации.

    Источник: УЕФА

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    17.07.2017 06:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +582

      мароко 17 июля 2017, 06:49

      Соболезнуем!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > мароко 17 июля 2017, 06:52

      поддерживаю!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1709

      Краса > bolela_16 17 июля 2017, 06:55

      Жалко людей, соболезную!

      3
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