УЕФА выразил соболезнования в связи с трагедией в Сенегале

Пресс-служба УЕФА опубликовала обращение с выражением соболезнования Сенегальской федерации футбола в связи с трагическими событиями, произошедшими 15 июля, на стадионе «Демба Диоп» в Дакаре.

Восемь человек погибли и по крайней мере 49 были ранены из-за обрушения стены стадиона в конце матча между командами «Стад-де-Мбур» и «Юньон Спортив Уакам».

«УЕФА приносит искренние соболезнования семьям погибших и выражает поддержку обоим клубам и Африканской конфедерации футбола», – говорится в обращении организации.