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  • Кузяев: «Перед моим выходом в Хабаровске Манчини попросил забить гол»

Кузяев: «Перед моим выходом в Хабаровске Манчини попросил забить гол»

16 июля 2017, 14:53
10

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» в первом туре РФПЛ. Хавбек открыл счет в официальном дебюте за клуб из Санкт-Петербурга.

— Далер, удалось ли проснуться и были ли какие-то трудности, связанные с перелетом?

— Особых трудностей не было. Было, конечно, немного непривычно, что мы прилетели в 4 утра по местному времени. Разница во времени немножко непривычной оказалась для нас. В целом, мы справились с этим перелетом.

— Первый гол в карьере, забитый спустя семь минут после выхода на поле. Как это было?

— У меня была хорошая позиция, решил ударить и получилось забить, чему я очень рад.

— Манчини вам говорил, что нужно много бить издалека?

— Нет, такой установки не было, просто перед моим выходом на поле он попросил постараться, чтобы забить гол.

— Манчини сказал на пресс-конференции о том, что знал, что Кузяев забьет.

— Да, он сказал слово «марко». Я знаю, что это переводится как «отличиться».

— Как вам соперник?

— «СКА-Хабаровск» — очень сильный соперник, я думаю, что они доставят всем командам неприятности на своем поле, еще в связи с этим перелетом, так что, я думаю, что команда из Хабаровска — не подарок.

— Но у вас это позади…

— Да, мы отмучились, теперь очередь других команд.

— Наверняка видели, как другие команды начали чемпионат.

— Да, конечно. ЦСКА вчера обыграл «Анжи». Потихоньку тоже набираем очки.

Ранее Роберто Манчини сказал, что был уверен в том, что Кузяев забьет.

Почему новый «Зенит» – это круто

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (10)
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ADmira1
1500206137
Красивый гол забил! Хорошее приобретение, будет интересно посмотреть за этим игроком.
Ответить
insider_retro
1500207138
Завидное единодушие тренера и игрока - один сказал, другой сделал!.... Учитесь, кому этого не хватает!....
Ответить
paracetamol
1500207806
Требование тренера Далер выполнил. Молодец, так держать, а Манчини почаще требовать!
Ответить
xLINDAx
1500211246
Сим-Салабим Ахалай-Махалай, если так и дальше голы по заказу..).
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1500212144
Отличный дебют! Не только гол забил, но и в целом отыграл замечательно!
Ответить
subbotaspartak
1500213723
Поняли как это делается? Попросил - забил.
Ответить
nik55
1500215359
а дереву сказал не забивать?
Ответить
lNeTl
1500220667
Первый гол в профессиональной карьере у Кузяева?
Ответить
Дядя Серёжа
1500264197
А не попросят - не забьют?
Ответить
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