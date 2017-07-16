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    Кузяев: «Перед моим выходом в Хабаровске Манчини попросил забить гол»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» в первом туре РФПЛ. Хавбек открыл счет в официальном дебюте за клуб из Санкт-Петербурга.

    — Далер, удалось ли проснуться и были ли какие-то трудности, связанные с перелетом?

    — Особых трудностей не было. Было, конечно, немного непривычно, что мы прилетели в 4 утра по местному времени. Разница во времени немножко непривычной оказалась для нас. В целом, мы справились с этим перелетом.

    — Первый гол в карьере, забитый спустя семь минут после выхода на поле. Как это было?

    — У меня была хорошая позиция, решил ударить и получилось забить, чему я очень рад.

    — Манчини вам говорил, что нужно много бить издалека?

    — Нет, такой установки не было, просто перед моим выходом на поле он попросил постараться, чтобы забить гол.

    — Манчини сказал на пресс-конференции о том, что знал, что Кузяев забьет.

    — Да, он сказал слово «марко». Я знаю, что это переводится как «отличиться».

    — Как вам соперник?

    — «СКА-Хабаровск» — очень сильный соперник, я думаю, что они доставят всем командам неприятности на своем поле, еще в связи с этим перелетом, так что, я думаю, что команда из Хабаровска — не подарок.

    — Но у вас это позади…

    — Да, мы отмучились, теперь очередь других команд.

    — Наверняка видели, как другие команды начали чемпионат.

    — Да, конечно. ЦСКА вчера обыграл «Анжи». Потихоньку тоже набираем очки.

    Ранее Роберто Манчини сказал, что был уверен в том, что Кузяев забьет.

    Почему новый «Зенит» – это круто

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.07.2017 14:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 07:03

      А не попросят - не забьют?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 16 июля 2017, 18:57

      Первый гол в профессиональной карьере у Кузяева?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 16 июля 2017, 17:29

      а дереву сказал не забивать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июля 2017, 17:02

      Поняли как это делается?
      Попросил - забил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 июля 2017, 16:35

      Отличный дебют! Не только гол забил, но и в целом отыграл замечательно!

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Обер-КанцлерЪ 16 июля 2017, 16:43

      Наше почтение!... С началом долгожданного!...

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 16:20

      Сим-Салабим Ахалай-Махалай, если так и дальше голы по заказу..).

      -1
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      Рейтинг: +17727

      paracetamol 16 июля 2017, 15:23

      Требование тренера Далер выполнил. Молодец, так держать, а Манчини почаще требовать!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 15:12

      Завидное единодушие тренера и игрока - один сказал, другой сделал!.... Учитесь, кому этого не хватает!....

      5
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 16 июля 2017, 14:55

      Красивый гол забил! Хорошее приобретение, будет интересно посмотреть за этим игроком.

      4
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