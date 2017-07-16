Фассоне: «Было бы отлично подписать Белотти, Морату и Обамеянга. Но «Милан» следит и за другими игроками»

столько перспективных нападающих хотят взять и уже взяли, плюс как я понял Бакка может остаться, но кто играть в основе будет? ведь кому то на лавки придётся сидеть......эх(((
Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне поделился планами на трансферный период.
«По возвращении в Италию (с предсезонного тура – прим. «Бомбардира») команду ждет хорошее будущее. Мы по-прежнему открыты для новых покупок, и нас определенно ждет большой трансфер. Уже называлась куча имен, особенно нападающих.
Конечно, было бы отлично подписать Андреа Белотти, Альваро Морату и Пьера-Эмерика Обамеянга. Но мы следим и за другими игроками. Журналисты еще не знают их имен», – цитирует итальянца Pianetamilan.
Напомним, ранее генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что клуб не получал запросов на трансфер Обамеянга.