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    Фассоне: «Было бы отлично подписать Белотти, Морату и Обамеянга. Но «Милан» следит и за другими игроками»

    Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне поделился планами на трансферный период.

    «По возвращении в Италию (с предсезонного тура – прим. «Бомбардира») команду ждет хорошее будущее. Мы по-прежнему открыты для новых покупок, и нас определенно ждет большой трансфер. Уже называлась куча имен, особенно нападающих.

    Конечно, было бы отлично подписать Андреа Белотти, Альваро Морату и Пьера-Эмерика Обамеянга. Но мы следим и за другими игроками. Журналисты еще не знают их имен», – цитирует итальянца Pianetamilan.

    Напомним, ранее генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что клуб не получал запросов на трансфер Обамеянга.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2017 14:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 16 июля 2017, 19:30

      столько перспективных нападающих хотят взять и уже взяли, плюс как я понял Бакка может остаться, но кто играть в основе будет? ведь кому то на лавки придётся сидеть......эх(((

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 июля 2017, 14:58

      Уже сейчас можно сказать, что трансферное "окно" для Милана проходит весьма хорошо . Приобретены Рикардо Родригес из Вольфсбурга ,который должен подойти Милану , он хороший атакующий защитник, Бонуччи который должен вместе с Романьоли "сцементировать" центр обороны и Чалханоглу из Байера он весьма специфический игрок , но если правильно придумать , что с ним делать на поле, он может быть очень полезным игроком (по моему именно такого игрока как Хакан Милану и не хватало в прошлом сезоне), если им еще удастся взять хорошего нападающего в пару к Бакке, то скорей всего Милан сможет побороться за место как минимум в ЛЧ, чего я ему и желаю.

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      Рейтинг: -2

      Steem 16 июля 2017, 14:41

      Ибрагимович

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 16 июля 2017, 14:37

      Вперёд Милан!!!

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