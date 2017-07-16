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    Ватцке: «Боруссия» не получала предложений по Обамеянгу»

    Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Пьера-Эмерика Обамяенга. Ранее сообщалось об интересе к габонцу со стороны «Милана» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    «Мы не получали предложений по трансферу Обамеянга. Клуб подождет еще несколько дней, но не более того. Лично я хочу, чтобы Пьер остался в команде. Разумеется, в некоторых клубах он имеет шанс зарабатывать больше, чем у нас», – сказал немец.

    В минувшем сезоне Обамеянг забил 40 голов и отдал пять результативных передач в 46 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро. В случае перехода в «Милан» нападающий станет самым высокооплачиваемым игроком Серии А. В качестве кандидата на замену форварда в немецком клубе рассматривается Оливье Жиру из «Арсенала».

    Источник: Football Italia

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    16.07.2017 13:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 июля 2017, 14:33

      Думаю с лукавил Ханс-Йоахим , как только поступит реальное предложение от 40 млн. и выше сразу продадут. Обамеянг конечно много забивает, но если они в свое время продали Левандовски, (а Роберт на мой взгляд по всем статьям лучше Пьера-Эмирека) то габонца продадут без сожаления.

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