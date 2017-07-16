Ватцке: «Боруссия» не получала предложений по Обамеянгу»

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Пьера-Эмерика Обамяенга. Ранее сообщалось об интересе к габонцу со стороны «Милана» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Мы не получали предложений по трансферу Обамеянга. Клуб подождет еще несколько дней, но не более того. Лично я хочу, чтобы Пьер остался в команде. Разумеется, в некоторых клубах он имеет шанс зарабатывать больше, чем у нас», – сказал немец.

В минувшем сезоне Обамеянг забил 40 голов и отдал пять результативных передач в 46 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро. В случае перехода в «Милан» нападающий станет самым высокооплачиваемым игроком Серии А. В качестве кандидата на замену форварда в немецком клубе рассматривается Оливье Жиру из «Арсенала».