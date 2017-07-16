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    Пономарев: «При Слуцком многое не нравилось в ЦСКА. А Гончаренко на правильном пути»

    Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высоко оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера армейцев. По мнению ветерана, команда при этом специалисте стала более атакующей.

    «Гончаренко – грамотный тренер, совершенствуется. Я много про него читал. Вы посмотрите, насколько современный футбол он поставил в ЦСКА. Стали гораздо больше атаковать! При Слуцком мне, честно говоря, многое не нравилось.

    Что именно? Система, при которой мяч часто отыгрывался назад. Сейчас почти все передачи вперед, что бросается в глаза. Гончаренко на правильном пути», – заявил Пономарев.

    ЦСКА в 1-м туре очередного сезона РФПЛ в гостях обыграл «Анжи» со счетом 3:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2017 07:38
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