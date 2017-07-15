РФПЛ. ЦСКА начал сезон с победы над «Анжи» в Дагестане

Встреча первого тура чемпионата России «Анжи» – ЦСКА завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе махачкалинского клуба отличился Иван Маркелов. За армейцев забили Виктор Васин, Александр Головин и Бибрас Натхо.
Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур
Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Васин, 21; 0:2 – Головин, 49; 1:2 – Маркелов, 64; 1:3 – Натхо, 79 (с пенальти).
Анжи: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Афонин, Карасев, Гулиев, Яковлев (Кацаев, 69), Липартия (Мамтов, 56), Маркелов.
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Березуцкий А., Фернандес, Щенников, Натхо (Кучаев, 83), Вернблум, Головин, Витиньо (Макаров, 89), Дзагоев (Чалов, 64).
Предупреждения: Яковлев, 41; Полуяхтов, 74 – Васин, 90+3.