Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. ЦСКА начал сезон с победы над «Анжи» в Дагестане

15 июля 2017, 21:52
4

Встреча первого тура чемпионата России «Анжи»ЦСКА завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе махачкалинского клуба отличился Иван Маркелов. За армейцев забили Виктор Васин, Александр Головин и Бибрас Натхо.

Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Васин, 21; 0:2 – Головин, 49; 1:2 – Маркелов, 64; 1:3 – Натхо, 79 (с пенальти).

Анжи: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Афонин, Карасев, Гулиев, Яковлев (Кацаев, 69), Липартия (Мамтов, 56), Маркелов.

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Березуцкий А., Фернандес, Щенников, Натхо (Кучаев, 83), Вернблум, Головин, Витиньо (Макаров, 89), Дзагоев (Чалов, 64).

Предупреждения: Яковлев, 41; Полуяхтов, 74 – Васин, 90+3.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи ЦСКА
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CskaMoscovv
1500144971
С победой армейцев) Много брака в защите, впрочем как и было, но сегодня было слишком много их.
Ответить
x-x-x-x-x
1500145351
жаль что приграл Анжи. удачи в следующих играх!!!!!
Ответить
cska-62
1500146386
Тяжелейшая победа, казалось бы при полном доминировании! Почему? Да потому, что Виктор Михайлович решил поэкспериментировать с целью избавления игры команды от вернблумозависимости. И подавляющее большинство опасных моментов у ворот ЦСКА было создано сегодня именно потому, что лучший чистильщик РФПЛ играл не на своей позиции, а значительно выше. Заниматься такими экспериментами нужно, даже, наверное, необходимо, но не с таким соперником, как «Анжи». Александр Григорян очень грамотный тренер, и из имеющегося ресурса выжимает почти максимум, режиссируя футбольным представлением с тренерской скамейки. Не мудрено, что махачкалинцы периодически применяли прессинг как по команде, напрягая всю оборону ЦСКА, ибо весь матч так играть невозможно (думаю, что как раз по команде!). Сегодня обошлось. Но такие эксперименты, на мой взгляд, всё-таки лучше проводить с иными командами. Комбинационная игра, выстроенная Гончаренко, радует. Отдача игроков на поле тоже. Вне зависимости от качества поля и духоты с повышенной влажностью. Радует также то, что нашим главным соперникам ещё предстоят игры на выездах с «Анжи», а мы отстрелялись. Короче, ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!
Ответить
paracetamol
1500147909
О чем писалось на сайте договорных матчей, то и сбылось. И судья был достойный, свистел в одну сторону. Догадайтесь с трех раз, в какую?
Ответить
Главные новости
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
2
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
6
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
5
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
13
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
12
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
23
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
70
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
20
Все новости
Все новости
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
3
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
12
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
22
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
69
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
19
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
20
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
38
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
44
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+