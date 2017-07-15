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    РФПЛ. ЦСКА начал сезон с победы над «Анжи» в Дагестане

    Встреча первого тура чемпионата России «Анжи»ЦСКА завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе махачкалинского клуба отличился Иван Маркелов. За армейцев забили Виктор Васин, Александр Головин и Бибрас Натхо.

    Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

    Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Васин, 21; 0:2 – Головин, 49; 1:2 – Маркелов, 64; 1:3 – Натхо, 79 (с пенальти).

    Анжи: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Афонин, Карасев, Гулиев, Яковлев (Кацаев, 69), Липартия (Мамтов, 56), Маркелов.

    ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Березуцкий А., Фернандес, Щенников, Натхо (Кучаев, 83), Вернблум, Головин, Витиньо (Макаров, 89), Дзагоев (Чалов, 64).

    Предупреждения: Яковлев, 41; Полуяхтов, 74 – Васин, 90+3.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2017 21:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17727

      paracetamol 15 июля 2017, 22:45

      О чем писалось на сайте договорных матчей, то и сбылось. И судья был достойный, свистел в одну сторону. Догадайтесь с трех раз, в какую?

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июля 2017, 22:19

      Тяжелейшая победа, казалось бы при полном доминировании! Почему? Да потому, что Виктор Михайлович решил поэкспериментировать с целью избавления игры команды от вернблумозависимости. И подавляющее большинство опасных моментов у ворот ЦСКА было создано сегодня именно потому, что лучший чистильщик РФПЛ играл не на своей позиции, а значительно выше. Заниматься такими экспериментами нужно, даже, наверное, необходимо, но не с таким соперником, как «Анжи». Александр Григорян очень грамотный тренер, и из имеющегося ресурса выжимает почти максимум, режиссируя футбольным представлением с тренерской скамейки. Не мудрено, что махачкалинцы периодически применяли прессинг как по команде, напрягая всю оборону ЦСКА, ибо весь матч так играть невозможно (думаю, что как раз по команде!). Сегодня обошлось. Но такие эксперименты, на мой взгляд, всё-таки лучше проводить с иными командами.
      Комбинационная игра, выстроенная Гончаренко, радует. Отдача игроков на поле тоже. Вне зависимости от качества поля и духоты с повышенной влажностью. Радует также то, что нашим главным соперникам ещё предстоят игры на выездах с «Анжи», а мы отстрелялись.
      Короче, ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 июля 2017, 22:02

      жаль что приграл Анжи. удачи в следующих играх!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 15 июля 2017, 21:56

      С победой армейцев) Много брака в защите, впрочем как и было, но сегодня было слишком много их.

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