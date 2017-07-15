Венгер заверил, что Окслэд-Чэмберлен останется в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды полузащитника Алекса Окслэда-Чэмберлена. Ранее сообщалось, что «канониры» не смогли договориться с 23-летним игроком о продлении контракта, истекающего в июне 2018 года.

«Да, я на 100% рассчитываю, что он останется. Независимо от всевозможных спекуляций на эту тему, он не покинет «Арсенал», – сказал Венгер.

Ранее СМИ связывали хавбека с переходом в «Челси» и «Ливерпуль».

Окслэд-Чемберлен защищает цвета «Арсенала» с 2011 года. В прошлом сезоне он провел 45 матчей, забив шесть голов и сделав 11 результативных передач.