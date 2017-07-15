Арбитр из Симферополя отказался работать на матче за Суперкубок Украины

Комитет Федерации футбола Украины заменил арбитра на матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и киевским «Динамо». Ранее судья из Симферополя Анатолий Жабченко, изначально назначенный на этот поединок, обратился с такой просьбой в ФФУ.

«В Комитет поступило заявление от арбитра Жабченко Анатолия, в которой этот украинский арбитр в ответственный способ обращается с просьбой снять его с матча, понимая тот сильный прессинг, оказываемый в СМИ по вопросу его так называемого двойного гражданства, а также во избежание рисков, связанных с общественным порядком во время проведения матча за Суперкубок Украины в Одессе», – приводит текст заявления «Футбол 24».

Поединок за Суперкубок Украины состоится сегодня на одесском стадионе «Черноморец». Начало – в 21:00 по московскому времени. Обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Константином Трухановым.