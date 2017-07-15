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    Бухаров, Юсупов и Зуев – в стартовом составе «Ростова» на матч против «Урала»

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на матч 1-го тура РФПЛ.

    «Урал»: Годзюр, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Димитров, Емельянов, Бавин, Бикфалви, Лунгу, Ставпец.

    Запасные: Арапов, Тимофеев, Ароян, Павленко, Чантурия, Меркулов, Глушков, Фидлер, Коробов, Юсупов, Подоксенов, Щербаков.

    «Ростов»: Абаев, Вилюш, Устинов, Мевля, Ингасон, Калачев, Гацкан, Байрамян, Юсупов, Зуев, Бухаров.

    Запасные: Гошев, Песьяков, Бобен, Эзатолахи, Думбия, Могилевец, Майер, Дядюн.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «СКБ-Банк Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    15.07.2017 14:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2017, 15:36

      Три богатыря))

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