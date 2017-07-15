Бухаров, Юсупов и Зуев – в стартовом составе «Ростова» на матч против «Урала»

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на матч 1-го тура РФПЛ.

«Урал»: Годзюр, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Димитров, Емельянов, Бавин, Бикфалви, Лунгу, Ставпец.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Ароян, Павленко, Чантурия, Меркулов, Глушков, Фидлер, Коробов, Юсупов, Подоксенов, Щербаков.

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Устинов, Мевля, Ингасон, Калачев, Гацкан, Байрамян, Юсупов, Зуев, Бухаров.

Запасные: Гошев, Песьяков, Бобен, Эзатолахи, Думбия, Могилевец, Майер, Дядюн.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «СКБ-Банк Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени.

Ставьте на матчи в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы