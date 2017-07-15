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  • Червиченко: «Спартак» в этом сезоне опять будут судить «по-особенному»

Червиченко: «Спартак» в этом сезоне опять будут судить «по-особенному»

15 июля 2017, 14:01
39

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче за Суперкубок России между красно-белыми и «Локомотивом» (2:1) и оценил работу судей в данной встрече.

Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин раскритиковал арбитров, заявив, что их решения испортили игру.

«Матч, возможно, получился и неплохим, однако, как я и предполагал в начале встречи, основную роль в нем будет играть судья. Так и получилось! Вообще, я считаю Безбородова самым спорным судьей чемпионата. В прошлом сезоне при его судействе «Спартак» раза три одержал спорные победы. Вообще, удивляюсь, как соперники красно-белых соглашаются играть против них при судействе этого арбитра. На 75-й минуте он просто был обязан удалять с поля Луиса Адриано. После этого он просто начал судить в одну сторону, что и предрешило судьбу встречи. До этого все было более-менее.

Завтра мы услышим Будогосского, который Безбородова обязательно будет хвалить. Самое неприятное: Суперкубок России является прологом к чемпионату, и уже с самого начала мы видим, что «Спартак» опять в этом сезоне будут судить «по-особенному». Будут удобные судьи, свистки, не будет судей, которые будут более-менее непредвзяты вроде Карасева. В связи с этим хочется поскорее увидеть первые матчи «Спартака» в Лиге чемпионов, когда они будут играть при объективном судействе. На этом фоне хочется взглянуть на команду», – сказал Червиченко.

Почему Суперкубок России – бесполезный трофей

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (39)
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maior-60
1500116735
Чмо поганое!
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MDAR
1500117397
Если выйграл Спартак, значит судят по особенному. Если бы проиграл значит судья в порядке.Странная логика человека разволившего команду. Закройте кто ни будь ему его грязный рот.
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Диктор
1500118194
Скули, скули жиртрест-твое время прошло и ты ничего сделать не сумел.Так что теперь завидуй молча-хоть умнее казаться будешь
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zigbert
1500118664
Заслуженные победы Спартака не дают ему покоя.Включай мозги и следи за другими командами.
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Garrincha58
1500123010
данасратьнаэтотСВИНАРНЫЙчемпионат
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SPACE TRUCKIN
1500123945
так назвал бы эти три игры,в которых СПАРТАК выиграл с помощью судей и указал на их ошибки...где конкретика?ощущение,что червь чемпионат и не смотрел прошлый - так,лишь бы говном помазать КБ - и ничё страшного,что сам извозился и пахнет...Локо нужно было забивать,а не валить на судей...
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15112007
1500123990
Не сомневаюсь, что так и будет, на то он и спартак
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SPARTAK 85
1500124917
Как он выбешивает. Ну не нравится спартак не смотри. Ты видимо специально будучи владельцом топил спартак что бы он чемпионом не был.
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zenit2012
1500125085
пофиг, забивай больше и судья не поможет!!!
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Smekaev
1500126322
Я как-то думал, что Безбородов слегка паровозам подсвистывает, пока не прочитал эту "высокоаналитичную" статью. Сколько раз в штрафной заваливали Промеса, хватали сзади в центре поля, не давая убежать? Безбородов не свистел. И Л.А. мог выгнать, конечно, но он принял определенную манеру судейства, и не изменил ей. Так что не надо жаловаться. Нормально отсудил, на КК все видели, как могут "объективно" работать судьи ФИФА. Так что и про ЛЧ тут не надо говорить, как об эталоне объективности и честной игры.
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