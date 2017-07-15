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    Червиченко: «Спартак» в этом сезоне опять будут судить «по-особенному»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче за Суперкубок России между красно-белыми и «Локомотивом» (2:1) и оценил работу судей в данной встрече.

    Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин раскритиковал арбитров, заявив, что их решения испортили игру.

    «Матч, возможно, получился и неплохим, однако, как я и предполагал в начале встречи, основную роль в нем будет играть судья. Так и получилось! Вообще, я считаю Безбородова самым спорным судьей чемпионата. В прошлом сезоне при его судействе «Спартак» раза три одержал спорные победы. Вообще, удивляюсь, как соперники красно-белых соглашаются играть против них при судействе этого арбитра. На 75-й минуте он просто был обязан удалять с поля Луиса Адриано. После этого он просто начал судить в одну сторону, что и предрешило судьбу встречи. До этого все было более-менее.

    Завтра мы услышим Будогосского, который Безбородова обязательно будет хвалить. Самое неприятное: Суперкубок России является прологом к чемпионату, и уже с самого начала мы видим, что «Спартак» опять в этом сезоне будут судить «по-особенному». Будут удобные судьи, свистки, не будет судей, которые будут более-менее непредвзяты вроде Карасева. В связи с этим хочется поскорее увидеть первые матчи «Спартака» в Лиге чемпионов, когда они будут играть при объективном судействе. На этом фоне хочется взглянуть на команду», – сказал Червиченко.

    Почему Суперкубок России – бесполезный трофей

    Источник: Rusfootball.info

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    15.07.2017 14:01
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 17 июля 2017, 10:59

      Ребята! Не буду лукавить, этого супер эксперта, я не читаю принципиально уже несколько лет. Просто его давит огромная ЖАБА, что он только разваливал "Спартак", а без его "помощи" КОМАНДА играет и добивается успехов! Он всегда будет говорить о "Спартаке" только пакости, 1000% !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 15 июля 2017, 21:31

      Согласился..., хорошо сказал

      -2
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 15 июля 2017, 19:58

      Луческу и Червиченко два нытика, обоим Спартак будет снится всю жизнь!

      1
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 15 июля 2017, 19:45

      если бы мог давно бы лицо сломал жирному уе№ану

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 15 июля 2017, 19:24

      Сказано всё по делу ни отнять ни прибавить.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 июля 2017, 19:02

      Лучше пусть расскажет как Промеса в штрафной варили, и защитники локо в той же штрафной в волейбол играли!

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 июля 2017, 17:50

      Червиченко самый объективный эксперт, если речь идёт о Спартаке. Остальные команды он не видит.
      "В этом матче Локомотив имел огромное игровое преимущество, и если бы даже судья назначил заслуженный Спартаком пенальти в ворота Локомотива, железнодорожники выиграли бы с крупным счётом." Так должен был написать сей Великий эксперт.

      -2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 15 июля 2017, 17:30

      тебя по-особенному надо лечить,хотя один *уй не поможет.......

      2
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      Рейтинг: +8019

      nik55 15 июля 2017, 17:09

      Червиченко---когда тебе рот залепят ?

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 15 июля 2017, 16:53

      Уже сейчас понятно что ты не прекратил в глаза долбиться может на все моменты матча будешь смотреть !?!? И вообще почему никто не заметил и не говорит о том как Ари сзади рукой ударил типа случайно точно не помню где то с 27 минуты по 30 это было а про волейбол со стороны Лока вообще отдельный разговор можно вести как и в прошлом году против Спартака судьй никаких рук не видят от того так часта и били пенальти просто посмотрите факты кто сколько раз бил пенальти и против кого сколько раз били и станет понятно кого особенно судили а кого нет

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