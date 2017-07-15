Червиченко: «Спартак» в этом сезоне опять будут судить «по-особенному»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче за Суперкубок России между красно-белыми и «Локомотивом» (2:1) и оценил работу судей в данной встрече.

Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин раскритиковал арбитров, заявив, что их решения испортили игру.

«Матч, возможно, получился и неплохим, однако, как я и предполагал в начале встречи, основную роль в нем будет играть судья. Так и получилось! Вообще, я считаю Безбородова самым спорным судьей чемпионата. В прошлом сезоне при его судействе «Спартак» раза три одержал спорные победы. Вообще, удивляюсь, как соперники красно-белых соглашаются играть против них при судействе этого арбитра. На 75-й минуте он просто был обязан удалять с поля Луиса Адриано. После этого он просто начал судить в одну сторону, что и предрешило судьбу встречи. До этого все было более-менее.

Завтра мы услышим Будогосского, который Безбородова обязательно будет хвалить. Самое неприятное: Суперкубок России является прологом к чемпионату, и уже с самого начала мы видим, что «Спартак» опять в этом сезоне будут судить «по-особенному». Будут удобные судьи, свистки, не будет судей, которые будут более-менее непредвзяты вроде Карасева. В связи с этим хочется поскорее увидеть первые матчи «Спартака» в Лиге чемпионов, когда они будут играть при объективном судействе. На этом фоне хочется взглянуть на команду», – сказал Червиченко.

Почему Суперкубок России – бесполезный трофей