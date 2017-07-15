Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Почему Суперкубок России – бесполезный трофей


    1.9
    Голосов: 33
    15.07.2017 00:05
    «Спартак» выиграл Суперкубок России, но не должен этому радоваться. «Бомбардир» – об очередном футбольном провале, который представили за шоу.

    Отгремело награждение «Спартака» золотыми медалями чемпионата России. Прошел Кубок конфедераций. От футбола отдохнуть толком не успели, а тут уже борьба за новый трофей. Суперкубок России в этот раз обозначился еще и московском дерби. Почти полный черкизовский стадион, внешний ажиотаж и внутренний антураж – все это выглядит хорошим превью к новому футбольному сезону. Но не более того.

    «Мы хотим выигрывать в каждом матче. Важность турнира? Это такой же кубок, который можно поставить в шкаф. Те, кто говорят, что он не имеет значения, наверное, не сумели завоевать его. «Спартак» играет на сто процентов, на победу. Неизвестно, как повернется удача», – рассказал перед этим матчем Массимо Каррера.

    Тренер «Локомотива» Юрий Семин тоже предвкушал победу своей команды, но на деле значимость такого трофея действительно преувеличивать не стоит. Через пару недель этот успех «Спартака» уже забудется, а перипетии чемпионата поглотят всю мимолетную радость.

    «Спартаку» и «Локомотиву» еще над многим предстоит поработать технически и тактически. Видны несколько новых комбинаций, но процент брака пока высок. Фернандеш круто бьет издали, атака «Спартака» разрывает соперника в несколько быстрых пасов – такие фишки мы уже проходили и раньше. Эмоции, пожалуй, единственное, что было новое в таком матче для обыденного Суперкубка.

    Однако даже эмоциональную составляющую обеспечила не борьба за трофей, а именно вывеска московского дерби. У «Спартака» и «Локомотива» непростые отношения. Даже обидно, что в игре не смог принять участие Александр Самедов. Все могло быть еще жарче.

    Суперкубок не дает никакого представления о готовности команд к сезону. В составах «Локомотива» и «Спартака» не вышли качественные новички. Команды не представили какие-то изощренные тактические схемы. Этот матч больше похож на воспоминание о сезоне прошлом, по-разному сложившемся для обоих клубов. Только в качестве их футбол за время перед сезоном все равно потерял. Поэтому в игровом плане Суперкубок тоже выглядит довольно бесполезным явлением.

    Если хотите крутую и действительно важную встречу за трофей, берите пример с Италии. Там матч за Суперкубок проходит ближе к середине сезона, когда команды уже в хорошей форме. Итальянский трофей значит для победителя хотя бы что-то, российский – больше похож за награду с обычного предсезонного турнира. В условной Англии на такие матчи не всегда выставляют даже основные составы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 1.9 Голосов: 33
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 15 июля 2017, 18:53

      Этот Супер кубок хорошее и символическое начало сезона. Большинство клубов и мечтать не могут об участии в этом матче, и это заявка на новый сезон для чемпиона и обладателя кубков, когда игроки ещё не в настоящей форме. но именно поэтому и сила игроков выравнивается, даёт психологический шанс более слабым показать себя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Sergey29 15 июля 2017, 14:29

      Почему же не важен? А с эмоциональной точки зрения? Во-первых, "Спартак" ни разу не выигрывал Суперкубок России, а тут победа. Игроки от этого, я думаю, очень сильно вдохновились. Во-вторых, это второй трофей подряд, что тоже привносит заряда позитива и энергии команде.
      Да и если рассуждать в таком ключе, то можно смело сказать, что и все другие кубки не важны, ведь это просто очередной объект для пополнения шкафа с кубками

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > Sergey29 15 июля 2017, 18:55

      Важен. но автор далёк от понимания сути футбола и сути трофеев тем более.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 15 июля 2017, 12:01

      Статья предвзятая, очень много притянуто за уши. А игра была хорошей и полезной для старта чемпионата.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 15 июля 2017, 11:53

      Победа всегда приятна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 15 июля 2017, 11:17

      Видно было, что для каждой команды этот трофей был очень важным!!!!! Пусть он и не очень значим, но мы посмотрели хороший футбол.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 15 июля 2017, 10:45

      Победа есть победа, жаль, что Локо проиграл, ну а Спартак с победой)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Северный Пушной Звер 15 июля 2017, 10:20

      КГ/АМ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 15 июля 2017, 09:12

      Аффтор никакого отношения к футболу не имеет, а только лишь заботится о привлечении внимания к своей никчемной персоне.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      vavilon69 15 июля 2017, 08:59

      обе команды играли с желанием ! Игра понравилась.Автору статьи --- ,,Этот матч больше похож на воспоминание о сезоне прошлом, по-разному сложившемся для обоих клубов. Только в качестве их футбол за время перед сезоном все равно потерял. Поэтому в игровом плане Суперкубок тоже выглядит довольно бесполезным явлением,,. Этот матч больше похож на воспоминание о сезоне прошлом, по-разному сложившемся для обоих клубов. Только в качестве их футбол за время перед сезоном все равно потерял. Поэтому в игровом плане Суперкубок тоже выглядит довольно бесполезным явлением.,, Mы играем ТАК , насколько позволяет НАШЕ качество !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 15 июля 2017, 08:57

      Если зрителей пришло на стадион почти под" завязку" и у экранов тв с удовольствием наблюдали за матчем многомиллионная армия зрителей и футболисты не отбывали номер ,а бились за победу , то это достойно уважения и это и есть настоящий футбол.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11