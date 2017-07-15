Почему Суперкубок России – бесполезный трофей

Отгремело награждение «Спартака» золотыми медалями чемпионата России. Прошел Кубок конфедераций. От футбола отдохнуть толком не успели, а тут уже борьба за новый трофей. Суперкубок России в этот раз обозначился еще и московском дерби. Почти полный черкизовский стадион, внешний ажиотаж и внутренний антураж – все это выглядит хорошим превью к новому футбольному сезону. Но не более того.

«Мы хотим выигрывать в каждом матче. Важность турнира? Это такой же кубок, который можно поставить в шкаф. Те, кто говорят, что он не имеет значения, наверное, не сумели завоевать его. «Спартак» играет на сто процентов, на победу. Неизвестно, как повернется удача», – рассказал перед этим матчем Массимо Каррера.

Тренер «Локомотива» Юрий Семин тоже предвкушал победу своей команды, но на деле значимость такого трофея действительно преувеличивать не стоит. Через пару недель этот успех «Спартака» уже забудется, а перипетии чемпионата поглотят всю мимолетную радость.

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«Спартаку» и «Локомотиву» еще над многим предстоит поработать технически и тактически. Видны несколько новых комбинаций, но процент брака пока высок. Фернандеш круто бьет издали, атака «Спартака» разрывает соперника в несколько быстрых пасов – такие фишки мы уже проходили и раньше. Эмоции, пожалуй, единственное, что было новое в таком матче для обыденного Суперкубка.

Однако даже эмоциональную составляющую обеспечила не борьба за трофей, а именно вывеска московского дерби. У «Спартака» и «Локомотива» непростые отношения. Даже обидно, что в игре не смог принять участие Александр Самедов. Все могло быть еще жарче.

Суперкубок не дает никакого представления о готовности команд к сезону. В составах «Локомотива» и «Спартака» не вышли качественные новички. Команды не представили какие-то изощренные тактические схемы. Этот матч больше похож на воспоминание о сезоне прошлом, по-разному сложившемся для обоих клубов. Только в качестве их футбол за время перед сезоном все равно потерял. Поэтому в игровом плане Суперкубок тоже выглядит довольно бесполезным явлением.

Если хотите крутую и действительно важную встречу за трофей, берите пример с Италии. Там матч за Суперкубок проходит ближе к середине сезона, когда команды уже в хорошей форме. Итальянский трофей значит для победителя хотя бы что-то, российский – больше похож за награду с обычного предсезонного турнира. В условной Англии на такие матчи не всегда выставляют даже основные составы.