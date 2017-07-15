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Почему Суперкубок России – бесполезный трофей

Отгремело награждение «Спартака» золотыми медалями чемпионата России. Прошел Кубок конфедераций. От футбола отдохнуть толком не успели, а тут уже борьба за новый трофей. Суперкубок России в этот раз обозначился еще и московском дерби. Почти полный черкизовский стадион, внешний ажиотаж и внутренний антураж – все это выглядит хорошим превью к новому футбольному сезону. Но не более того.

«Мы хотим выигрывать в каждом матче. Важность турнира? Это такой же кубок, который можно поставить в шкаф. Те, кто говорят, что он не имеет значения, наверное, не сумели завоевать его. «Спартак» играет на сто процентов, на победу. Неизвестно, как повернется удача», – рассказал перед этим матчем Массимо Каррера.

Тренер «Локомотива» Юрий Семин тоже предвкушал победу своей команды, но на деле значимость такого трофея действительно преувеличивать не стоит. Через пару недель этот успех «Спартака» уже забудется, а перипетии чемпионата поглотят всю мимолетную радость.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартаку» и «Локомотиву» еще над многим предстоит поработать технически и тактически. Видны несколько новых комбинаций, но процент брака пока высок. Фернандеш круто бьет издали, атака «Спартака» разрывает соперника в несколько быстрых пасов – такие фишки мы уже проходили и раньше. Эмоции, пожалуй, единственное, что было новое в таком матче для обыденного Суперкубка.

Однако даже эмоциональную составляющую обеспечила не борьба за трофей, а именно вывеска московского дерби. У «Спартака» и «Локомотива» непростые отношения. Даже обидно, что в игре не смог принять участие Александр Самедов. Все могло быть еще жарче.

Суперкубок не дает никакого представления о готовности команд к сезону. В составах «Локомотива» и «Спартака» не вышли качественные новички. Команды не представили какие-то изощренные тактические схемы. Этот матч больше похож на воспоминание о сезоне прошлом, по-разному сложившемся для обоих клубов. Только в качестве их футбол за время перед сезоном все равно потерял. Поэтому в игровом плане Суперкубок тоже выглядит довольно бесполезным явлением.

Если хотите крутую и действительно важную встречу за трофей, берите пример с Италии. Там матч за Суперкубок проходит ближе к середине сезона, когда команды уже в хорошей форме. Итальянский трофей значит для победителя хотя бы что-то, российский – больше похож за награду с обычного предсезонного турнира. В условной Англии на такие матчи не всегда выставляют даже основные составы.

Россия Спартак Локомотив
Комментарии (36)
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Дъмитръ
1500066738
Сколько слёз и стона. Да, там Италия, а вон, в другую сторону - Англия. И вон у них. Сколько ныть можно? "Тут вам не равнина - тут климат другой" (с). Мы живём в России. И давайте принимать нашу действительность такой, какая она есть в условиях наших сегодняшних реалий. Нытики остаются за рамкой.
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4agaaa
1500067451
Зуб даю,- автор статьи ПАРАВОЗ!!!
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Tostao
1500067487
Почему эта статья о Суперкубке бесполезна?
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durban07
1500067674
А, что, плохого? Красивую игру показали, посмотрел с удовольствием. А, автор, по-моему, сам себя кусает, перед зеркалом, откуда столько злости?
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Ajax_Amsterdam
1500068091
На заметку такому "тупому" автору - суперкубок всегда и в 99% везде разыгрывается до начала чемпионата!!! И то что он пишет про Италию, так это 100% выставочный матч, тем более что играется хрен знает где, а не в Италии!! Статья наитупейшая, коих тут день ото дня всё больше и больше!!!
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M.I.K.T.O.R.
1500069482
автор статьи, видимо, очень далек от спорта!!бесполезная - это твоя работа на этом сайте))
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арейская
1500070021
В корне не согласна с автором, именно битва за трофей перед чемпионатом даёт встряску командам,заряжает на победу, да и матч-то получился не плохим...
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MaxSpartakM
1500086594
Локо и Спартак , спасибо за игру, автор, решил привлечь к себе внимания, теперь все знают что из вас хреновый журналист, Спартак с победой, отличного сезона желаю команде и болельщикам .
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Алек_Ага
1500099163
Аффтор никакого отношения к футболу не имеет, а только лишь заботится о привлечении внимания к своей никчемной персоне.
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zenit2012
1500106660
Видно было, что для каждой команды этот трофей был очень важным!!!!! Пусть он и не очень значим, но мы посмотрели хороший футбол.
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