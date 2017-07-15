Данченко: «В России сильный чемпионат, хорошие условия»

Новичок «Анжи» полузащитник Олег Данченко считает российский чемпионат довольно сильным, поэтому он пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы добиться успеха.

«Приходилось ли мне слышать раньше об «Анжи»? Конечно, название клуба раньше было на слуху. Честь команды защищали именитые футболисты мирового уровня. Взять хотя бы того же Виллиана, который перешел в «Анжи» из «Шахтера». Думаю, они не зря играли за такой клуб. Сейчас ситуация иная, но «Анжи» все равно развивается и идет планомерно вперед.

Следил ли за чемпионатом России? Конечно, интересовался. К тому же мой одноклубник по «Шахтеру» Филипп Будковский, который играл в «Анжи», говорил, что тут сильный чемпионат, хорошие условия. Поэтому нужно прикладывать максимум своих сил, чтобы добиться успеха», – сказал Данченко.

Напомним, 22-летний футболист перешел в «Анжи» из «Шахтера».