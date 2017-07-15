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    Симонян: «Кержаков? Мы – не актеры, которые могут играть до старости»

    Первый вице-президент РФС, форвард сборной СССР Никита Симонян считает, что Александр Кержаков принял верное решение о завершении своей карьеры в это межсезонье.

    «Александр сам проанализировал свое состояние, свои возможности. Так же в свое время сделал и я – в 1959 году мне исполнилось 33 года, я провел один из лучших своих матчей и сказал: «Все, на этом я заканчиваю».

    Когда-то мы должны заканчивать. Мы – не актеры, которые могут играть до старости. Мы оставляем футбольную «сцену» в возрасте за 30 лет. И каждый анализирует свои возможности, после чего уходит работать тренером или административным сотрудником», – считает Симонян.

    Напомним, что в прошедший четверг Александр Кержаков объявил о завершении своей карьеры футболиста. Он продолжит работу в клубной структуре «Зенита» на административной должности.

    Источник: Известия

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    15.07.2017 08:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 июля 2017, 13:43

      А Керж решил заняться разведением лососей.)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 15 июля 2017, 11:42

      Зато хапуги, которые развалили футбол.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 15 июля 2017, 11:20

      А итальянец вообще не дает играть ни толком ни не толком

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 июля 2017, 09:29

      Эаль только александру цыган не дал толком поиграть в последнем сезоне

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Asbjorn 15 июля 2017, 17:20

      Отыгрался уже давно при чем здесь цыган - если бы не тесть покойный - раньше проводили бы

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