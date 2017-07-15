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  • Симонян: «Кержаков? Мы – не актеры, которые могут играть до старости»

Симонян: «Кержаков? Мы – не актеры, которые могут играть до старости»

15 июля 2017, 08:46
5

Первый вице-президент РФС, форвард сборной СССР Никита Симонян считает, что Александр Кержаков принял верное решение о завершении своей карьеры в это межсезонье.

«Александр сам проанализировал свое состояние, свои возможности. Так же в свое время сделал и я – в 1959 году мне исполнилось 33 года, я провел один из лучших своих матчей и сказал: «Все, на этом я заканчиваю».

Когда-то мы должны заканчивать. Мы – не актеры, которые могут играть до старости. Мы оставляем футбольную «сцену» в возрасте за 30 лет. И каждый анализирует свои возможности, после чего уходит работать тренером или административным сотрудником», – считает Симонян.

Напомним, что в прошедший четверг Александр Кержаков объявил о завершении своей карьеры футболиста. Он продолжит работу в клубной структуре «Зенита» на административной должности.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Симонян Никита
Комментарии (5)
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Asbjorn
1500100147
Эаль только александру цыган не дал толком поиграть в последнем сезоне
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NEMETSRUS
1500106809
А итальянец вообще не дает играть ни толком ни не толком
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Павел Амурский
1500108120
Зато хапуги, которые развалили футбол.
Ответить
rubinovyi2
1500115422
А Керж решил заняться разведением лососей.)
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