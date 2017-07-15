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    Ещенко: «В первом тайме не хватало последнего паса»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что его команде удалось победить в матче за Суперкубок России «Локомотив» за счет того, что в определенный момент соперник заметно устал. По его словам, до этого игра шла абсолютно ничейная.

    «В первом тайме у нас было преимущество, держали мяч, не забили – не хватало последнего паса. «Локомотив» во втором тайме стал больше нагнетать длинными передачами. У нас были моменты, но игра в целом до определенного момента была ничейная. А дальше, видимо, соперник подустал, мы забили.

    Сил радоваться уже не хватает, а так довольны, что выиграли. Федун зашел в раздевалку, чтобы поздравить. Сказал, что мы молодцы», – сказал Ещенко.

    Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2017 06:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +131

      александр 59 15 июля 2017, 07:58

      Ещенко- неплохой игрок, но вот техника подводит

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      Рейтинг: +2439

      docndoc > александр 59 15 июля 2017, 10:05

      Согласен, цепкий, сильный, настырный; в принципе и с обработкой мяча хорошо. Но вот тот самый последний пас... Сколько моментов угробил своими навесами в никуда. Ему лучше к штрафной соперника близко не подходить, почти всегда потеря мяча.

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