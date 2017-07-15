Ещенко: «В первом тайме не хватало последнего паса»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что его команде удалось победить в матче за Суперкубок России «Локомотив» за счет того, что в определенный момент соперник заметно устал. По его словам, до этого игра шла абсолютно ничейная.

«В первом тайме у нас было преимущество, держали мяч, не забили – не хватало последнего паса. «Локомотив» во втором тайме стал больше нагнетать длинными передачами. У нас были моменты, но игра в целом до определенного момента была ничейная. А дальше, видимо, соперник подустал, мы забили.

Сил радоваться уже не хватает, а так довольны, что выиграли. Федун зашел в раздевалку, чтобы поздравить. Сказал, что мы молодцы», – сказал Ещенко.

Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.