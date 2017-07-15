Федун: «Спартак» в игре за Суперкубок выглядел тягуче. Судейство было очень достойным»

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением по итогам матча за Суперкубок России против московского «Локомотива» (2:1). В частности, функционер не согласился с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным, раскритиковавшим судейство главного арбитра Владислава Безбородова.

«Игра была настоящая, кубковая, напряженная. Видно, что команда еще не вышла на пик формы, несколько тягучая. Тем не менее главное – все бились. Было очень достойное судейство, которое позволило двум командам играть.

Думаю, лучшие игры еще впереди. Сегодня было много брака, особенно в завершении. Счет мог быть гораздо больше. Приятно завоевать трофей, тем более его не было в коллекции «Спартака», – сказал Федун.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.