РФПЛ презентовала мяч от Nike на сезон-2017/18

Вот идиоты играют найком целый сезон, что бы потом перейти на Красаву лишь перед ЧМ2018. Немцы весь сезон перед домашним ЧМ2006 Тимгайстом играли.
РФПЛ представила игровой мяч от компании Nike на сезон-2017/18. Мяч относится к серии Nike Ordem и используется на матчах АПЛ, Примеры и Серии А.
Старт сезона чемпионата России запланирован на 15 июля. Откроется РФПЛ матчем между «Уралом» и «Ростовом».
«Российская футбольная Премьер-Лига рада начать сотрудничество с компанией Nike – признанным мировым лидером в области инноваций, технологий и производства экипировки для атлетов. Главное преимущество нашего сотрудничества в том, что оно будет носить всесторонний характер и включать в себя как поставку профессиональных мячей, так и реализацию лицензионной продукции и продвижение совместных маркетинговых инициатив», – сказал президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.