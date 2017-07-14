Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ презентовала мяч от Nike на сезон-2017/18

14 июля 2017, 17:14
10

РФПЛ представила игровой мяч от компании Nike на сезон-2017/18. Мяч относится к серии Nike Ordem и используется на матчах АПЛ, Примеры и Серии А.

Старт сезона чемпионата России запланирован на 15 июля. Откроется РФПЛ матчем между «Уралом» и «Ростовом».

«Российская футбольная Премьер-Лига рада начать сотрудничество с компанией Nike – признанным мировым лидером в области инноваций, технологий и производства экипировки для атлетов. Главное преимущество нашего сотрудничества в том, что оно будет носить всесторонний характер и включать в себя как поставку профессиональных мячей, так и реализацию лицензионной продукции и продвижение совместных маркетинговых инициатив», – сказал президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maior-60
1500042201
У РФПЛ других забот нет.
Ответить
zlobny_zenitos
1500042242
Ну теперь наши все заиграют, а то мячи плохие были)
Ответить
ALeX-161-rus
1500042954
Самый лучший мяч это селект. С детства мне нравилось играть именно им.
Ответить
Tajik-za Zenit
1500043230
найк сила
Ответить
ufos73
1500043982
Самый лучший мяч круглый! )))
Ответить
westminster1
1500044434
Изолента - наше всё
Ответить
isa361
1500046992
Ну все.. Приехал футбол в Россию. Держись Европа )))
Ответить
BRO_football
1500049858
Красаву значит Adidas делал, а мяч для РФПЛ у Nike взяли.
Ответить
Fancyfall
1500050122
его хоть потестили наши ноги на наших полях?.. вдруг не подойдёт)
Ответить
DeutschlandUberAlles
1500062437
Вот идиоты играют найком целый сезон, что бы потом перейти на Красаву лишь перед ЧМ2018. Немцы весь сезон перед домашним ЧМ2006 Тимгайстом играли.
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
2
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
3
ВидеоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
4
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
10
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
21
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
62
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
17
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
19
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
34
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Все новости
Все новости
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
17
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
18
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
34
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
42
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+