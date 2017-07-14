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    РФПЛ презентовала мяч от Nike на сезон-2017/18

    РФПЛ представила игровой мяч от компании Nike на сезон-2017/18. Мяч относится к серии Nike Ordem и используется на матчах АПЛ, Примеры и Серии А.

    Старт сезона чемпионата России запланирован на 15 июля. Откроется РФПЛ матчем между «Уралом» и «Ростовом».

    «Российская футбольная Премьер-Лига рада начать сотрудничество с компанией Nike – признанным мировым лидером в области инноваций, технологий и производства экипировки для атлетов. Главное преимущество нашего сотрудничества в том, что оно будет носить всесторонний характер и включать в себя как поставку профессиональных мячей, так и реализацию лицензионной продукции и продвижение совместных маркетинговых инициатив», – сказал президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2017 17:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 23:00

      Вот идиоты играют найком целый сезон, что бы потом перейти на Красаву лишь перед ЧМ2018. Немцы весь сезон перед домашним ЧМ2006 Тимгайстом играли.

      0
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 14 июля 2017, 19:35

      его хоть потестили наши ноги на наших полях?.. вдруг не подойдёт)

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 июля 2017, 19:30

      Красаву значит Adidas делал, а мяч для РФПЛ у Nike взяли.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 14 июля 2017, 18:43

      Ну все.. Приехал футбол в Россию. Держись Европа )))

      2
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      Рейтинг: +105

      westminster1 14 июля 2017, 18:00

      Изолента - наше всё

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 июля 2017, 17:53

      Самый лучший мяч круглый! )))

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 июля 2017, 17:40

      найк сила

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 14 июля 2017, 17:35

      Самый лучший мяч это селект. С детства мне нравилось играть именно им.

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 июля 2017, 17:24

      Ну теперь наши все заиграют, а то мячи плохие были)

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      Рейтинг: +6628

      maior-60 14 июля 2017, 17:23

      У РФПЛ других забот нет.

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