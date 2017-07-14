РФПЛ презентовала мяч от Nike на сезон-2017/18

РФПЛ представила игровой мяч от компании Nike на сезон-2017/18. Мяч относится к серии Nike Ordem и используется на матчах АПЛ, Примеры и Серии А.

Старт сезона чемпионата России запланирован на 15 июля. Откроется РФПЛ матчем между «Уралом» и «Ростовом».

«Российская футбольная Премьер-Лига рада начать сотрудничество с компанией Nike – признанным мировым лидером в области инноваций, технологий и производства экипировки для атлетов. Главное преимущество нашего сотрудничества в том, что оно будет носить всесторонний характер и включать в себя как поставку профессиональных мячей, так и реализацию лицензионной продукции и продвижение совместных маркетинговых инициатив», – сказал президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.