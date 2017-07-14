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Ловчев не видит Смолова в Европе

14 июля 2017, 06:41
10

Известный в прошлом советский футболист Евгений Ловчев считает, что форварду «Краснодара» Федору Смолову не стоит менять клубную принадлежность в текущее межсезонье. Он признался, что не видит футболиста ни в топовых российских клубах, ни в Европе.

«Вокруг Смолова много слухов: то им «Зенит» интересуется, то «Спартак», то Европа. Но в этой ситуации, считаю, от добра добра не ищут. Мало кто может прийти в любой клуб и сходу там заиграть. В «Краснодаре» Смолов заметная фигура, ему доверяют, в каком бы состоянии он не находился. Но Кубок конфедераций, где форвард выглядел неубедительно, показал, что не в любой команде он дает результат.

И в «Зените», и в «Спартаке» сейчас хватает хороших нападающих. И что будет, если в какой-то момент тренер перестанет верить в него? Черчесов, например, в интервью рассказывал, что в «Динамо» Смолов на тренировках был очень хорош, но когда выходил вместе с Ворониным, Кураньи, еще амбициозным Кокориным, то терялся. Та конкуренция психологически его ломала.

И насчет Европы. Последние примеры Мусы, Думбия, Ниасса, которые, уехав из России, где считались топ-игрокам, потерялись в своих клубах. И Смолова, если честно, в Европе пока не вижу. Не знаю, где в итоге он окажется в новом сезоне, но наблюдать за этим будем особенно интересно», – заявил Ловчев.

В прошлом сезоне 27-летний Смолов провел в составе «Краснодара» 22 матча в рамках российской Премьер-лиги, в которых забил 18 голов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Ловчев Евгений
Комментарии (10)
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Одинокий волк Маквейд
1500004171
Феде накануне ЧМ дергаться за кордон просто глупо, можно сесть на лавку и пролететь мимо сборной.
Ответить
Сибирь за Спартак
1500005054
Опять Смолов. Он что Мбаппе, чтобы столько его тему мусолить?
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Svoysvoemubrat
1500005502
Скоро увидим где он и как он.
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Фан666
1500005762
Так и европа Смолова не видит
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Asbjorn
1500012147
Никто его в европе не видит,он в краснодаре
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Дядя Серёжа
1500013394
Купите очки дедушке.
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mihail200606
1500013503
Его там нет, поэтому и не видит...
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Popularov
1500015015
Смолову НЕ НУЖЕН, ни Спартак, ни Зенит! Смолову нужен итальянский Милан! ВСЁ, а остальные все разговоры в пользу бедных! Смолову в Зените НЕЧЕГО делать! Смолову надо переходить в итальянский Милан! Вот там его место! Смолову надо бежать в Милан!!! И в Спартаке ему делать НЕЧЕГО! Испортит только себе карьеру футболиста!!! Федя! Оно вам нужно! Многие погнались за спартаковскими деньгами и загремели под федуновские ФАНФАРЫ!!! В прошлом сезоне 2016/17 Федун купил себе первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит. Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне! Поэтому не стоит Смолову идти в Спартак и там позориться!!! Смолову надо прислушаться к голосу РАЗУМА и не идти в Спартак!!! В прошлом сезоне 2016/17 Федун купил себе первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит. Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне! Но судейские скандалы будут! В этом сезоне Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места.
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zlobny_zenitos
1500043160
Ловчев вообще все мощно видит)
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