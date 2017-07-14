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    Ловчев не видит Смолова в Европе

    Известный в прошлом советский футболист Евгений Ловчев считает, что форварду «Краснодара» Федору Смолову не стоит менять клубную принадлежность в текущее межсезонье. Он признался, что не видит футболиста ни в топовых российских клубах, ни в Европе.

    «Вокруг Смолова много слухов: то им «Зенит» интересуется, то «Спартак», то Европа. Но в этой ситуации, считаю, от добра добра не ищут. Мало кто может прийти в любой клуб и сходу там заиграть. В «Краснодаре» Смолов заметная фигура, ему доверяют, в каком бы состоянии он не находился. Но Кубок конфедераций, где форвард выглядел неубедительно, показал, что не в любой команде он дает результат.

    И в «Зените», и в «Спартаке» сейчас хватает хороших нападающих. И что будет, если в какой-то момент тренер перестанет верить в него? Черчесов, например, в интервью рассказывал, что в «Динамо» Смолов на тренировках был очень хорош, но когда выходил вместе с Ворониным, Кураньи, еще амбициозным Кокориным, то терялся. Та конкуренция психологически его ломала.

    И насчет Европы. Последние примеры Мусы, Думбия, Ниасса, которые, уехав из России, где считались топ-игрокам, потерялись в своих клубах. И Смолова, если честно, в Европе пока не вижу. Не знаю, где в итоге он окажется в новом сезоне, но наблюдать за этим будем особенно интересно», – заявил Ловчев.

    В прошлом сезоне 27-летний Смолов провел в составе «Краснодара» 22 матча в рамках российской Премьер-лиги, в которых забил 18 голов.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.07.2017 06:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 июля 2017, 17:39

      Ловчев вообще все мощно видит)

      0
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 14 июля 2017, 09:50

      Смолову НЕ НУЖЕН, ни Спартак, ни Зенит!
      Смолову нужен итальянский Милан!
      ВСЁ, а остальные все разговоры в пользу бедных!
      Смолову в Зените НЕЧЕГО делать!
      Смолову надо переходить в итальянский Милан!
      Вот там его место!
      Смолову надо бежать в Милан!!!
      И в Спартаке ему делать НЕЧЕГО!
      Испортит только себе карьеру футболиста!!!
      Федя! Оно вам нужно!
      Многие погнались за спартаковскими деньгами и загремели под федуновские ФАНФАРЫ!!!

      В прошлом сезоне 2016/17 Федун купил себе первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит.
      Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне!
      Поэтому не стоит Смолову идти в Спартак и там позориться!!!
      Смолову надо прислушаться к голосу РАЗУМА и не идти в Спартак!!!

      В прошлом сезоне 2016/17 Федун купил себе первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит.
      Не для того Фурсенко в Зените назначили, чтобы Федун ногами открывал судейские комнаты, как в прошлом сезоне!
      Но судейские скандалы будут!
      В этом сезоне Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места.

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Popularov 14 июля 2017, 14:15

      ...Смолову надо бежать в Милан!!!...
      Там его с нетерпеньем ждут,
      Ещё немного и он не нужен тут.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 июля 2017, 09:25

      Его там нет, поэтому и не видит...

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 09:23

      Купите очки дедушке.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 июля 2017, 09:02

      Никто его в европе не видит,он в краснодаре

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 июля 2017, 07:16

      Так и европа Смолова не видит

      1
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 14 июля 2017, 07:11

      Скоро увидим где он и как он.

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 14 июля 2017, 07:04

      Опять Смолов. Он что Мбаппе, чтобы столько его тему мусолить?

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 14 июля 2017, 06:49

      Феде накануне ЧМ дергаться за кордон просто глупо, можно сесть на лавку и пролететь мимо сборной.

      3
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