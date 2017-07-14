Ловчев не видит Смолова в Европе

Известный в прошлом советский футболист Евгений Ловчев считает, что форварду «Краснодара» Федору Смолову не стоит менять клубную принадлежность в текущее межсезонье. Он признался, что не видит футболиста ни в топовых российских клубах, ни в Европе.

«Вокруг Смолова много слухов: то им «Зенит» интересуется, то «Спартак», то Европа. Но в этой ситуации, считаю, от добра добра не ищут. Мало кто может прийти в любой клуб и сходу там заиграть. В «Краснодаре» Смолов заметная фигура, ему доверяют, в каком бы состоянии он не находился. Но Кубок конфедераций, где форвард выглядел неубедительно, показал, что не в любой команде он дает результат.

И в «Зените», и в «Спартаке» сейчас хватает хороших нападающих. И что будет, если в какой-то момент тренер перестанет верить в него? Черчесов, например, в интервью рассказывал, что в «Динамо» Смолов на тренировках был очень хорош, но когда выходил вместе с Ворониным, Кураньи, еще амбициозным Кокориным, то терялся. Та конкуренция психологически его ломала.

И насчет Европы. Последние примеры Мусы, Думбия, Ниасса, которые, уехав из России, где считались топ-игрокам, потерялись в своих клубах. И Смолова, если честно, в Европе пока не вижу. Не знаю, где в итоге он окажется в новом сезоне, но наблюдать за этим будем особенно интересно», – заявил Ловчев.

В прошлом сезоне 27-летний Смолов провел в составе «Краснодара» 22 матча в рамках российской Премьер-лиги, в которых забил 18 голов.