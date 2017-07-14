Сегодняшний номер Tuttosport выйдет с заголовком «Бонуччи переходит в «Милан»

Сегодня «Бомбардир» писал о договоренности «Милана» с «Ювентусом» о покупке защитника Леонардо Бонуччи. Позже журналист Антонио Бариллья сообщил о том, что оба клуба подтвердили сделку.

Сегодняшний номер итальянского издания Tuttosport выйдет с заголовком «Бонуччи полощет рот. Он переходит в «Милан». Первая фраза является отсылкой к фирменному празднованию гола 30-летнего итальянца, когда защитник крутит указательным пальцем около рта, характерно раздувая щеки.

В минувшем сезоне он забил пять голов и отдал одну голевую передачу в 45 играх за «бьянконери». Игрок сборной сборной Италии стал победителем чемпионата страны и обладателем Кубка. В финале Лиги чемпионов команда Массимилиано Аллегри уступила «Реалу» со счетом 1:4. Портал Transfermarkt оценивает Бонуччи в 45 миллионов евро.