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    Сегодняшний номер Tuttosport выйдет с заголовком «Бонуччи переходит в «Милан»

    Сегодня «Бомбардир» писал о договоренности «Милана» с «Ювентусом» о покупке защитника Леонардо Бонуччи. Позже журналист Антонио Бариллья сообщил о том, что оба клуба подтвердили сделку.

    Сегодняшний номер итальянского издания Tuttosport выйдет с заголовком «Бонуччи полощет рот. Он переходит в «Милан». Первая фраза является отсылкой к фирменному празднованию гола 30-летнего итальянца, когда защитник крутит указательным пальцем около рта, характерно раздувая щеки.

    В минувшем сезоне он забил пять голов и отдал одну голевую передачу в 45 играх за «бьянконери». Игрок сборной сборной Италии стал победителем чемпионата страны и обладателем Кубка. В финале Лиги чемпионов команда Массимилиано Аллегри уступила «Реалу» со счетом 1:4. Портал Transfermarkt оценивает Бонуччи в 45 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    14.07.2017 01:25
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 14 июля 2017, 11:06

      ...до сих пор не могу поверить..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 июля 2017, 10:26

      Пойду плакать...

      0
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