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    В 2011 году «Бенфика» отказалась покупать Дибалу за 2 миллиона

    Бывший вице-президент аргентинского клуба «Институто» Рики Домингес рассказал о том, что Пауло Дибала до перехода в «Палермо» мог стать игроком «Бенфики».

    «Бенфика» была одним из главных кандидатом на него. Переговоры шли довольно успешно, и мы были очень близки к продаже. Речь шла о 1,5 миллионах евро. Позже мы запросили у них 2 миллиона, но так и не получили ответа», – сказал Домингес.

    «Палермо» подписал контракт с Дибалой в июле 2012 года. Сумма сделки составила 11,9 миллионов евро. Три года спустя «Ювентус» выкупил права на аргентинца за 40 миллионов. Сейчас портал Transfermarkt оценивает форварда в 65 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2017 21:30
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