Титов: «Лимит в РФПЛ нужно отменять»

Помощник главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева Егор Титов высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с сезона-2018/19 лимит будет изменен.

– В РФПЛ уже давно обсуждается изменение схемы лимита на легионеров – с нынешней «5+6» до «10+15», при этом предлагаются и другие варианты. Как вы относитесь к лимиту?

– Я давно еще говорил: лимит надо менять. У нас много привилегий для русских футболистов: если у тебя есть российский паспорт, то ты будешь играть и можешь «выламывать руки» руководству по зарплате, по условиям контракта...

Лимит нужно либо отменять, либо сильно видоизменять. Конкуренция должна быть здоровая, а не искусственная!» – приводит слова Титова Sibnovosti.ru.