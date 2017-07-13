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Титов: «Лимит в РФПЛ нужно отменять»

13 июля 2017, 16:53
5

Помощник главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева Егор Титов высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с сезона-2018/19 лимит будет изменен.

– В РФПЛ уже давно обсуждается изменение схемы лимита на легионеров – с нынешней «5+6» до «10+15», при этом предлагаются и другие варианты. Как вы относитесь к лимиту?

– Я давно еще говорил: лимит надо менять. У нас много привилегий для русских футболистов: если у тебя есть российский паспорт, то ты будешь играть и можешь «выламывать руки» руководству по зарплате, по условиям контракта...

Лимит нужно либо отменять, либо сильно видоизменять. Конкуренция должна быть здоровая, а не искусственная!» – приводит слова Титова Sibnovosti.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Титов Егор
Комментарии (5)
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acer2003
1499955447
Всё правильно!
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OfaZavr
1499957306
Правильно.
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oyabun
1499959087
Согласен с Титовым!
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sidul1
1499961121
в странах где есть лимит,так и будут биться за выход из группы.
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Валентинович
1500003548
Правильно, конкуренция двигатель прогресса во всех областях деятельности. Мутко просто всего боится. Наверно, возраст. Даешь "адекват" в руководстве футболом России!!!
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