Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Титов: «Лимит в РФПЛ нужно отменять»

    Помощник главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева Егор Титов высказал мнение о лимите на легионеров в чемпионате России.

    Напомним, ранее сообщалось, что начиная с сезона-2018/19 лимит будет изменен.

    – В РФПЛ уже давно обсуждается изменение схемы лимита на легионеров – с нынешней «5+6» до «10+15», при этом предлагаются и другие варианты. Как вы относитесь к лимиту?

    – Я давно еще говорил: лимит надо менять. У нас много привилегий для русских футболистов: если у тебя есть российский паспорт, то ты будешь играть и можешь «выламывать руки» руководству по зарплате, по условиям контракта...

    Лимит нужно либо отменять, либо сильно видоизменять. Конкуренция должна быть здоровая, а не искусственная!» – приводит слова Титова Sibnovosti.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2017 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      Валентинович 14 июля 2017, 06:39

      Правильно, конкуренция двигатель прогресса во всех областях деятельности. Мутко просто всего боится. Наверно, возраст. Даешь "адекват" в руководстве футболом России!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 13 июля 2017, 18:52

      в странах где есть лимит,так и будут биться за выход из группы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 июля 2017, 18:18

      Согласен с Титовым!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2017, 17:48

      Правильно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июля 2017, 17:17

      Всё правильно!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11