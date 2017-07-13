«Сток Сити» хочет арендовать Зуму у «Челси»

Защитник «Челси» Курт Зума покинет этим летом – он не входит в планы тренерского штаба клуба, сообщает Sky Sports. Известно, что «Сток Сити» готов взять 22-летнего француза в аренду и полностью компенсировать зарплату по ходу сезона. Футболиста устраивает такой вариант развития карьеры, так как он хочет получать больше игрового времени.

В пошедшем сезоне Зума большую часть времени залечивал травму колена. В Лондоне уже приобрели футболиста на его место – речь идет об Антонио Рюдигере.