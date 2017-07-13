Рейнгольд ждет равную игру в Суперкубке России

Известный в прошлом нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы на победу в Суперкубке России красно-белых, которые встретятся в этом матче с «Локомотивом».

«Многие основные игроки этих клубов получили приличные нагрузки в своих сборных. Недавно прошел Кубок конфедераций, на который и «Спартак», и «Локомотив» делегировали много людей.

Не обошлось без потерь – травмировался Роман Зобнин, являвшийся одним из ключевых футболистов в средней линии «Спартака» в чемпионском сезоне. Не думаю, что в большом порядке Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков.

Игра будет абсолютно равная, поскольку кондиции у команд сейчас такие, что показать свой максимальный уровень невозможно физически. У кого хватит сил доиграть до конца, тот и победит», – заявил Рейнгольд.

Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «Локомотив» в Черкизово.