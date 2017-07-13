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    Рейнгольд ждет равную игру в Суперкубке России

    Известный в прошлом нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы на победу в Суперкубке России красно-белых, которые встретятся в этом матче с «Локомотивом».

    «Многие основные игроки этих клубов получили приличные нагрузки в своих сборных. Недавно прошел Кубок конфедераций, на который и «Спартак», и «Локомотив» делегировали много людей.

    Не обошлось без потерь – травмировался Роман Зобнин, являвшийся одним из ключевых футболистов в средней линии «Спартака» в чемпионском сезоне. Не думаю, что в большом порядке Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков.

    Игра будет абсолютно равная, поскольку кондиции у команд сейчас такие, что показать свой максимальный уровень невозможно физически. У кого хватит сил доиграть до конца, тот и победит», – заявил Рейнгольд.

    Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

    Источник: Известия

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    13.07.2017 06:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2017, 10:48

      Спартак выдержит и дожмёт!

      3
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      Рейтинг: +131

      александр 59 13 июля 2017, 09:35

      Первый матч. Победит Спартак, но дастся победа тяжело. В общем как обычно

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 июля 2017, 07:48

      Да, на старте сезона все игры непредсказуемые. Но надеюсь, Спартак, проявит как всегда свой характер и сумеет взять Суперкубок. Удачи обеим командам и без травм!

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