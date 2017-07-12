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    Игонин рекомендует Смолову остаться в «Краснодаре»

    Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и нескольких других команд Алексей Игонин прокомментировал возможный уход из «Краснодара» форварда сборной России Федора Смолова.

    – Конечно, болельщики хотели бы его увидеть в хорошей европейской команде, где он заиграет. И тогда мы могли бы сказать, что наш чемпионат способен воспитывать игроков близких к европейскому уровню. В этом смысле на сегодня Смолов наша единственная надежда. Но он будет решать свои вопросы, а не наши.

    – Но чтобы вы ему посоветовали?

    – Остаться в «Краснодаре» до чемпионата мира, где ему удалось набрать хорошую форму. Еще прибавить, а уже после ЧМ попытаться уехать в хороший европейский клуб. А сейчас переход внутри России – это всегда риск.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.07.2017 20:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 13 июля 2017, 08:28

      Как же много советчиков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 июля 2017, 06:19

      Все, Федя! Это кердык...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 05:18

      До чемпионата мира надо дома звездится всем. После чемпионата тоже дома многим придётся звездится.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 июля 2017, 00:11

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 12 июля 2017, 22:57

      в краснодаре он лидер!а в европе он будет никто!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 июля 2017, 21:32

      Согласен с Игониным,Феде надо еще разок стать самым лучшим игроком РФПЛ а потом вперед ЕВРОПУ!

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 12 июля 2017, 21:12

      Игонин прав, как говориться :"Коней на переправе не меняют".

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июля 2017, 20:22

      Смолову пора уже послать всех советчиков....

      1
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