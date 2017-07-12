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Игонин рекомендует Смолову остаться в «Краснодаре»

12 июля 2017, 20:20
8

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и нескольких других команд Алексей Игонин прокомментировал возможный уход из «Краснодара» форварда сборной России Федора Смолова.

– Конечно, болельщики хотели бы его увидеть в хорошей европейской команде, где он заиграет. И тогда мы могли бы сказать, что наш чемпионат способен воспитывать игроков близких к европейскому уровню. В этом смысле на сегодня Смолов наша единственная надежда. Но он будет решать свои вопросы, а не наши.

– Но чтобы вы ему посоветовали?

– Остаться в «Краснодаре» до чемпионата мира, где ему удалось набрать хорошую форму. Еще прибавить, а уже после ЧМ попытаться уехать в хороший европейский клуб. А сейчас переход внутри России – это всегда риск.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (8)
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acer2003
1499880158
Смолову пора уже послать всех советчиков....
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raritet
1499883153
Игонин прав, как говориться :"Коней на переправе не меняют".
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Бугимен
1499884371
Согласен с Игониным,Феде надо еще разок стать самым лучшим игроком РФПЛ а потом вперед ЕВРОПУ!
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зенит ничто
1499889448
в краснодаре он лидер!а в европе он будет никто!
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Александр ЗА
1499893880
Да
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Дядя Серёжа
1499912300
До чемпионата мира надо дома звездится всем. После чемпионата тоже дома многим придётся звездится.
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bolela_16
1499915974
Все, Федя! Это кердык...
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SPARTAK 85
1499923701
Как же много советчиков.
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