Игонин рекомендует Смолову остаться в «Краснодаре»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и нескольких других команд Алексей Игонин прокомментировал возможный уход из «Краснодара» форварда сборной России Федора Смолова.

– Конечно, болельщики хотели бы его увидеть в хорошей европейской команде, где он заиграет. И тогда мы могли бы сказать, что наш чемпионат способен воспитывать игроков близких к европейскому уровню. В этом смысле на сегодня Смолов наша единственная надежда. Но он будет решать свои вопросы, а не наши.

– Но чтобы вы ему посоветовали?

– Остаться в «Краснодаре» до чемпионата мира, где ему удалось набрать хорошую форму. Еще прибавить, а уже после ЧМ попытаться уехать в хороший европейский клуб. А сейчас переход внутри России – это всегда риск.