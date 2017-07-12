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    «Анжи» запрещено регистрировать новых игроков

    Российский футбольный союз запретил «Анжи» регистрировать новых футболистов. Данный запрет связан с тем, что махачкалинцы не выплатили задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере.

    «Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Седрика Ямбере в отношении «Анжи» о выплате задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора частично. Обязать «Анжи» выплатить Ямбере задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора. Обязать «Анжи» выплатить Ямбере проценты (денежную компенсацию) за задержку выплаты задолженности. Применить к «Анжи» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

    Источник: РФС

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    12.07.2017 15:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июля 2017, 19:03

      То то Анжи и молчит по трансферам ! А оно вон оно что ?

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