«Анжи» запрещено регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз запретил «Анжи» регистрировать новых футболистов. Данный запрет связан с тем, что махачкалинцы не выплатили задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере.

«Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Седрика Ямбере в отношении «Анжи» о выплате задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора частично. Обязать «Анжи» выплатить Ямбере задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора. Обязать «Анжи» выплатить Ямбере проценты (денежную компенсацию) за задержку выплаты задолженности. Применить к «Анжи» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.