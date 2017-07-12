В «Ростове» рассказали, почему многие игроки бесплатно покинули клуб этим летом

Президент ''Ростова'' Арташес Арутюнянц рассказал, почему большинство футболистов покинуло донскую команду в летнее трансферное окно на правах свободных агентов.

«Мы знали, что практически у всех игроков есть опция свободного выхода из клуба по окончании сезона. Эти контракты подписали перед Лигой чемпионов, чтобы сохранить команду. Футбольному клубу права по контрактам и так не принадлежали, мы провели переговоры, нашли компромисс и с некоторыми футболистами смогли договориться. В итоге клуб получит компенсацию.

Для клуба бесплатных трансферов не бывает. Даже если игрок пришел как свободный агент, все равно существуют агентские, подъемные, зарплаты и разные платежи. Это все затраты, которые нужно учитывать. Мы понимали, что в клубе финансовые трудности, и летом будет перезагрузка. Мы определили бюджет на летние и зимние трансферы, в рамках которого мы формируем новую команду – это инвестиции в клуб. Комплектуем команду вокруг тех игроков, которые остались», – сказал Арутюнянц.