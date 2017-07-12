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  • В «Ростове» рассказали, почему многие игроки бесплатно покинули клуб этим летом

В «Ростове» рассказали, почему многие игроки бесплатно покинули клуб этим летом

12 июля 2017, 14:17
10

Президент ''Ростова'' Арташес Арутюнянц рассказал, почему большинство футболистов покинуло донскую команду в летнее трансферное окно на правах свободных агентов.

«Мы знали, что практически у всех игроков есть опция свободного выхода из клуба по окончании сезона. Эти контракты подписали перед Лигой чемпионов, чтобы сохранить команду. Футбольному клубу права по контрактам и так не принадлежали, мы провели переговоры, нашли компромисс и с некоторыми футболистами смогли договориться. В итоге клуб получит компенсацию.

Для клуба бесплатных трансферов не бывает. Даже если игрок пришел как свободный агент, все равно существуют агентские, подъемные, зарплаты и разные платежи. Это все затраты, которые нужно учитывать. Мы понимали, что в клубе финансовые трудности, и летом будет перезагрузка. Мы определили бюджет на летние и зимние трансферы, в рамках которого мы формируем новую команду – это инвестиции в клуб. Комплектуем команду вокруг тех игроков, которые остались», – сказал Арутюнянц.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (10)
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Вингер91
1499861451
Ну хоть объяснили. А то со стороны уж больно мутно выглядело. В "Шиннике" похожая ситуация - поэтому и приходится каждый год чуть не с нуля команду строить. А всё долги виноваты.
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momwig_
1499862000
Угу. Сохранить состав пол ЛЧ, ага... А то за ними очередь выстроилась до той ЛЧ. Новые контракты, наверное, подписывают на таких же альтруистических условиях?
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vgarakh
1499862213
Тяжко в России!!! Особенно без денег. Особенно футболистам в перефирийных клубах.
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paracetamol
1499867949
Интересно, они не признались, что сами были муд-ки, подписывая такие соглашения?
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FanatSerj
1499873013
"мы провели переговоры, нашли компромисс и с некоторыми футболистами смогли договориться." Да если бы этого не было, то хрен бы на какой шиш вообще бы в Ростов кто пришел.
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андрей андреев
1499873589
"Эти контракты подписали перед Лигой чемпионов, чтобы сохранить команду." Да люди бы бесплатно играли,лишь бы в ЛЧ засветиться. Чё вы лепите?
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dok66
1499875658
Слова Арутюнянца очень мутные ! Слов много , а смысла нет .... )))
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zico2205
1499877097
Вместо миллионов получили копейки и теперь этим гордится.....Гнать этих чудо-менеджеров из команды....
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Serjoga
1499894107
Много слов из ничего! Контракт-он и есть контракт! И если есть шаблон, то не надо городить огород! Кому-то это выгодно было!
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