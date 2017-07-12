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    В «Ростове» рассказали, почему многие игроки бесплатно покинули клуб этим летом

    Президент ''Ростова'' Арташес Арутюнянц рассказал, почему большинство футболистов покинуло донскую команду в летнее трансферное окно на правах свободных агентов.

    «Мы знали, что практически у всех игроков есть опция свободного выхода из клуба по окончании сезона. Эти контракты подписали перед Лигой чемпионов, чтобы сохранить команду. Футбольному клубу права по контрактам и так не принадлежали, мы провели переговоры, нашли компромисс и с некоторыми футболистами смогли договориться. В итоге клуб получит компенсацию.

    Для клуба бесплатных трансферов не бывает. Даже если игрок пришел как свободный агент, все равно существуют агентские, подъемные, зарплаты и разные платежи. Это все затраты, которые нужно учитывать. Мы понимали, что в клубе финансовые трудности, и летом будет перезагрузка. Мы определили бюджет на летние и зимние трансферы, в рамках которого мы формируем новую команду – это инвестиции в клуб. Комплектуем команду вокруг тех игроков, которые остались», – сказал Арутюнянц.

    Источник: ФК «Ростов»

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    12.07.2017 14:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 июля 2017, 00:15

      Много слов из ничего! Контракт-он и есть контракт! И если есть шаблон, то не надо городить огород! Кому-то это выгодно было!

      -1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 июля 2017, 19:31

      Вместо миллионов получили копейки и теперь этим гордится.....Гнать этих чудо-менеджеров из команды....

      1
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      Рейтинг: +10

      McSery > zico2205 12 июля 2017, 19:44

      Самый умный что ли? Если бы не эти чудо-менеджеры, то вообще ничего не было бы. Все просто ушли бы и всё. Не было бы победы над Баварией, все бы просто ушли

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июля 2017, 19:07

      Слова Арутюнянца очень мутные ! Слов много , а смысла нет .... )))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июля 2017, 18:33

      "Эти контракты подписали перед Лигой чемпионов, чтобы сохранить команду."
      Да люди бы бесплатно играли,лишь бы в ЛЧ засветиться. Чё вы лепите?

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июля 2017, 18:23

      "мы провели переговоры, нашли компромисс и с некоторыми футболистами смогли договориться."
      Да если бы этого не было, то хрен бы на какой шиш вообще бы в Ростов кто пришел.

      -1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июля 2017, 16:59

      Интересно, они не признались, что сами были муд-ки, подписывая такие соглашения?

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 июля 2017, 15:23

      Тяжко в России!!! Особенно без денег. Особенно футболистам в перефирийных клубах.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 июля 2017, 15:20

      Угу. Сохранить состав пол ЛЧ, ага... А то за ними очередь выстроилась до той ЛЧ. Новые контракты, наверное, подписывают на таких же альтруистических условиях?

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 12 июля 2017, 15:10

      Ну хоть объяснили. А то со стороны уж больно мутно выглядело. В "Шиннике" похожая ситуация - поэтому и приходится каждый год чуть не с нуля команду строить. А всё долги виноваты.

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