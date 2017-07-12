В «Амкаре» рассчитывают, что Рязанцев вернется на свой прежний уровень

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал переход в пермский клуб полузащитника «Зенита» Александра Рязанцева. Напомним, что 30-летний россиянин будет выступать за красно-черных на правах аренды до конца сезона-2017/18.

«Приглашение такого футболиста, как Александр Рязанцев, – не самый типичный трансфер для «Амкара». Мы придерживаемся курса на поиск молодых игроков и их развитие и уже давно не брали игроков в аренду. Отказываться от этого направления в селекции мы не собираемся, но у каждого правила всегда бывают исключения.

Во-первых, нам был нужен квалифицированный игрок в опорную зону, желательно с российским паспортом. Уход Бранко Йовичича, а также затянувшееся лечение Фегора Огуде сделали проблему достаточно острой. В этой ситуации аренда такого игрока с колоссальным опытом, как Рязанцев, стала лучшим вариантом, тем более что нам удалось договориться с «Зенитом» о весьма выгодных для «Амкара» условиях договора.

Делая выбор, мы учитывали и еще одно важное обстоятельство – спортивный характер Рязанцева, его огромное желание вернуться на тот уровень игры, который он показывал в «Рубине», и готовность тренеров «Амкара» помочь ему в этом. Пока карьера Саши сложилась так, что свои лучшие матчи он провел под руководством Курбана Бердыева, а у Гаджи Муслимовича с ним очень много общего.

Рязанцев – из тех футболистов, которым жизненно важно попасть в свою команду и к своему тренеру, и мы все очень рассчитываем на то, что в «Амкаре» он покажет тот футбол, по которому сам давно соскучился», – заявил Маслов.