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    Кержаков обещал выпустить несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал информацию, что в отношении него Росрыболовство по Карелии начало проверку в связи с возможным случаем браконьерства. Игрока обвиняют в незаконном лове лосося.

    «Дорогие друзья, недруги, СМИ и другие. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица (см. фото). Может это многих разочарует, но это факт. О том, что лосось запрещен к вылову в Онеге я узнал только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Так же мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным! Время и место я сообщу чуть позже. P.S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, да бы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере запрещено», – написал футболист в социальной сети.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    12.07.2017 11:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 12 июля 2017, 21:24

      Сразу вспоминаются слова Антибиотика из "Бандитского Петербурга": Украдешь велосипед-пять лет получишь,а будешь эшелонами вывозить-ничего не будет!

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 12 июля 2017, 20:48

      кривоногий браконьер

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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июля 2017, 19:23

      Керж вооще молодец ! Похвастал своим уловом на всю страну ! Кто нибудь из рыбаков сможет это повторить !

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 12 июля 2017, 17:13

      Давай теперь, Саня, с рыбалкой на какое-нить другое озеро... Так потихоньку, лет через пять, и наладим дело с хорошей рыбой в России. Ты тока не останавливайся!

      0
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      Рейтинг: +880

      talgatnurzhanov2006 12 июля 2017, 14:46

      на кол его из-за лосося.

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 12 июля 2017, 14:33

      Ой, да ладно, вытягивают скандал потому что Кержаков известная личность в РФ. На Дальнем Востоке полно людей кто занимается браконьерством в отношении лосося и ее икры. А тут просто человек сфотался и сразу преступник.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Nesterenko 12 июля 2017, 16:19

      Это факт... А уж кто какую хрень на свои страницы выкладывает....

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2017, 13:52

      Кержу придется икру метать

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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 12 июля 2017, 13:38

      Молодец Керж! хоть и опосля но все таки сделает хорошее дело!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 13:24

      Поздно бидоны с мальками таскать.... Репутацию лучше не портить, чем прилагать усилия к её восстановлению!... При всё уважении...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 июля 2017, 13:20

      А Кокорин с Мамаевым не обещали в Монако несколько ящиков шампанского прислать?????

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