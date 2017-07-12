Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков обещал выпустить несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро

Кержаков обещал выпустить несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро

12 июля 2017, 11:52
16

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал информацию, что в отношении него Росрыболовство по Карелии начало проверку в связи с возможным случаем браконьерства. Игрока обвиняют в незаконном лове лосося.

«Дорогие друзья, недруги, СМИ и другие. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица (см. фото). Может это многих разочарует, но это факт. О том, что лосось запрещен к вылову в Онеге я узнал только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Так же мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным! Время и место я сообщу чуть позже. P.S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, да бы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере запрещено», – написал футболист в социальной сети.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Manilov
1499850180
Мне сложно представить, что Кержаков целенаправленно пошел браконьерить. Не такой человек. Ну и что таким образом отреагировал - молоток. P.S. Возьми Артёмку Дзюбу мальков считать ;)
Ответить
paracetamol
1499851496
У него щука в руках. Правильно сказал Сашок: сидят чухи у озера и нормально зарыбить не могут, могут только ловить запрещать. Дешево и сердито, и колыхаться не надо. Копейка капает.
Ответить
7582145698
1499851902
Зачет.
Ответить
alex1951
1499853159
Керж, поменяй фамилиё на фамилию олигарха Рыболовлева ,раз статус поменял... и сможешь браконьерить уже на благо страны ..)))))
Ответить
insider_retro
1499855072
Поздно бидоны с мальками таскать.... Репутацию лучше не портить, чем прилагать усилия к её восстановлению!... При всё уважении...
Ответить
Nesterenko
1499859209
Ой, да ладно, вытягивают скандал потому что Кержаков известная личность в РФ. На Дальнем Востоке полно людей кто занимается браконьерством в отношении лосося и ее икры. А тут просто человек сфотался и сразу преступник.
Ответить
talgatnurzhanov2006
1499859979
на кол его из-за лосося.
Ответить
dok66
1499876633
Керж вооще молодец ! Похвастал своим уловом на всю страну ! Кто нибудь из рыбаков сможет это повторить !
Ответить
kvm
1499881717
кривоногий браконьер
Ответить
nemolod
1499883873
Сразу вспоминаются слова Антибиотика из "Бандитского Петербурга": Украдешь велосипед-пять лет получишь,а будешь эшелонами вывозить-ничего не будет!
Ответить
Главные новости
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
8
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
29
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
15
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
12
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
33
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
33
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
2
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
41
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
7
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
20
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+