Кержаков обещал выпустить несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал информацию, что в отношении него Росрыболовство по Карелии начало проверку в связи с возможным случаем браконьерства. Игрока обвиняют в незаконном лове лосося.

«Дорогие друзья, недруги, СМИ и другие. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица (см. фото). Может это многих разочарует, но это факт. О том, что лосось запрещен к вылову в Онеге я узнал только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Так же мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным! Время и место я сообщу чуть позже. P.S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, да бы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере запрещено», – написал футболист в социальной сети.