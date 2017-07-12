Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вальдано: «Перес не захотел покупать Кака за 12 миллионов, сказав, что подождет, пока он будет стоить 60 миллионов»

    Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано заявил, что клуб в 2002 году отказался от возможности приобрести Кака за 12 миллионов евро. Заблокировал трансфер президент мадридцев Флорентино Перес.

    «В 2002 году я решил пригласить на матч в честь 100-летия «Реала» тогдашнего игрока «Сан-Паулу» Кака. Он провел на поле 20 потрясающих минут.

    После матча я сказал Пересу, что есть отличный футболист, которого сейчас можно взять за 12 миллионов евро, но через четыре года его стоимость составит уже 60 миллионов. Я никогда не забуду ответ Переса. Он сказал: «Не волнуйся. Мы дождемся, когда он будет стоить 60 миллионов», – рассказал Вальдано.

    Напомним, «Реал» приобрел Кака у «Милана» в 2009 году за 65 миллионов евро.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2017 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 12 июля 2017, 13:01

      Фурсенко наверняка обычно также рассуждает. А когда продаёт, то думает: "Так щас он стоит 6, не несерьёзно, пусть ещё постареет и на лавке посидит, продадим потом за 2"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 июля 2017, 10:30

      У богатых свои привычки ))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11