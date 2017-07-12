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  • Вальдано: «Перес не захотел покупать Кака за 12 миллионов, сказав, что подождет, пока он будет стоить 60 миллионов»

Вальдано: «Перес не захотел покупать Кака за 12 миллионов, сказав, что подождет, пока он будет стоить 60 миллионов»

12 июля 2017, 10:16
2

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано заявил, что клуб в 2002 году отказался от возможности приобрести Кака за 12 миллионов евро. Заблокировал трансфер президент мадридцев Флорентино Перес.

«В 2002 году я решил пригласить на матч в честь 100-летия «Реала» тогдашнего игрока «Сан-Паулу» Кака. Он провел на поле 20 потрясающих минут.

После матча я сказал Пересу, что есть отличный футболист, которого сейчас можно взять за 12 миллионов евро, но через четыре года его стоимость составит уже 60 миллионов. Я никогда не забуду ответ Переса. Он сказал: «Не волнуйся. Мы дождемся, когда он будет стоить 60 миллионов», – рассказал Вальдано.

Напомним, «Реал» приобрел Кака у «Милана» в 2009 году за 65 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Кака
Комментарии (2)
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acer2003
1499844601
У богатых свои привычки ))))
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Aleksandr_1986_Spb_
1499853669
Фурсенко наверняка обычно также рассуждает. А когда продаёт, то думает: "Так щас он стоит 6, не несерьёзно, пусть ещё постареет и на лавке посидит, продадим потом за 2"
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