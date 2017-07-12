«Интер» близок к покупке Дальберта

Защитник «Ниццы» Дальберт находится в шаге от продолжения карьеры в Италии. Как сообщается, «Интер» близок к приобретению 23-летнего футболиста. Сумма сделки по бразильцу оценивается в 20 миллионов евро. Сам футболист уже известил руководство французского клуба о желании переехать в Италию. Год назад «Ницца» приобрела Дальберта всего за два миллиона евро.

В прошедшем сезоне бразилец сыграл в 38 матчах за свой клуб во всех турнирах, в которых сделал четыре результативные передачи.