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    «Интер» близок к покупке Дальберта

    Защитник «Ниццы» Дальберт находится в шаге от продолжения карьеры в Италии. Как сообщается, «Интер» близок к приобретению 23-летнего футболиста. Сумма сделки по бразильцу оценивается в 20 миллионов евро. Сам футболист уже известил руководство французского клуба о желании переехать в Италию. Год назад «Ницца» приобрела Дальберта всего за два миллиона евро.

    В прошедшем сезоне бразилец сыграл в 38 матчах за свой клуб во всех турнирах, в которых сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    12.07.2017 08:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 12 июля 2017, 10:15

      Хорошее усиление.

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