«Динамо» может не переехать на стадион «ВТБ Арена»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что московский клуб рискует не переехать на строящийся стадион «ВТБ Арена».

Напомним, новая арена должна быть введена в эксплуатацию в середине следующего года.

«Стадион? Ситуация непростая. У нас сложные переговоры с компанией, которая работает там. Она говорит громкие слова, где мы играем разные матчи, много говорит о себе и забывает, для кого она строит стадион и ради чего. Если так будет продолжаться, я буду вынужден просить у вас прощения, если мы будем играть на другом стадионе, а не на «Динамо». У нас есть «Лужники» на крайний случай», – сказал Муравьев.