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«Динамо» может не переехать на стадион «ВТБ Арена»

11 июля 2017, 22:23
8

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что московский клуб рискует не переехать на строящийся стадион «ВТБ Арена».

Напомним, новая арена должна быть введена в эксплуатацию в середине следующего года.

«Стадион? Ситуация непростая. У нас сложные переговоры с компанией, которая работает там. Она говорит громкие слова, где мы играем разные матчи, много говорит о себе и забывает, для кого она строит стадион и ради чего. Если так будет продолжаться, я буду вынужден просить у вас прощения, если мы будем играть на другом стадионе, а не на «Динамо». У нас есть «Лужники» на крайний случай», – сказал Муравьев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (8)
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Freaky
1499805463
Тогда какой смысл продолжать строительство!)))))))
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Дядя Серёжа
1499825740
Нихрена себе крайний случай!
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7582145698
1499838649
Это пля че такое?
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FanatSerj
1499842489
"Она говорит громкие слова" - у нас вообще весь футбол в стране на этом построен, начиная от футболистов, которые перед каждым турниром в слух грезят о финалах, мелких чиновников и заканчивая Мутко, который просто мастер "громких слов" и работой языком.
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orstho-68
1499854737
На куй эту компанию!!!!!!!!!!
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Pourport
1499858784
Влились в правления,набрали горы кредитов/покинули расположения/рейдерство(полный профит) Стадион отжат по схемам капитального ворья,нет теперь его соратники!Это позор,что сказать.
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