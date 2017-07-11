«Динамо» может не переехать на стадион «ВТБ Арена»

Влились в правления,набрали горы кредитов/покинули расположения/рейдерство(полный профит)
Стадион отжат по схемам капитального ворья,нет теперь его соратники!Это позор,что сказать.
Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что московский клуб рискует не переехать на строящийся стадион «ВТБ Арена».
Напомним, новая арена должна быть введена в эксплуатацию в середине следующего года.
«Стадион? Ситуация непростая. У нас сложные переговоры с компанией, которая работает там. Она говорит громкие слова, где мы играем разные матчи, много говорит о себе и забывает, для кого она строит стадион и ради чего. Если так будет продолжаться, я буду вынужден просить у вас прощения, если мы будем играть на другом стадионе, а не на «Динамо». У нас есть «Лужники» на крайний случай», – сказал Муравьев.