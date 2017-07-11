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    «Динамо» может не переехать на стадион «ВТБ Арена»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что московский клуб рискует не переехать на строящийся стадион «ВТБ Арена».

    Напомним, новая арена должна быть введена в эксплуатацию в середине следующего года.

    «Стадион? Ситуация непростая. У нас сложные переговоры с компанией, которая работает там. Она говорит громкие слова, где мы играем разные матчи, много говорит о себе и забывает, для кого она строит стадион и ради чего. Если так будет продолжаться, я буду вынужден просить у вас прощения, если мы будем играть на другом стадионе, а не на «Динамо». У нас есть «Лужники» на крайний случай», – сказал Муравьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2017 22:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 июля 2017, 14:26

      Влились в правления,набрали горы кредитов/покинули расположения/рейдерство(полный профит)

      Стадион отжат по схемам капитального ворья,нет теперь его соратники!Это позор,что сказать.

      0
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 12 июля 2017, 13:18

      На куй эту компанию!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июля 2017, 09:54

      "Она говорит громкие слова" - у нас вообще весь футбол в стране на этом построен, начиная от футболистов, которые перед каждым турниром в слух грезят о финалах, мелких чиновников и заканчивая Мутко, который просто мастер "громких слов" и работой языком.

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      Рейтинг: +73

      7582145698 12 июля 2017, 08:50

      Это пля че такое?

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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 05:15

      Нихрена себе крайний случай!

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      Рейтинг: +64

      Freaky 11 июля 2017, 23:37

      Тогда какой смысл продолжать строительство!)))))))

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > Freaky 12 июля 2017, 04:12

      Продолжать как раз таки есть смысл, нет смысла заканчивать)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Тазит 12 июля 2017, 07:47

      Продолжать строительство, но с другой компанией.

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