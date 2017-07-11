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  • Апелляция Еременко рассмотрена, CAS вынесет решение через неделю

Апелляция Еременко рассмотрена, CAS вынесет решение через неделю

11 июля 2017, 18:32
8

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию 30-летнего футболиста на двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

«Сегодня прошло заседание по апелляции Романа Еременко. Совместно с УЕФА мы договорились об ускоренной процедуре, поэтому суд вынесет решение уже через неделю», – сказал Прокопец.

Напомним, финский хавбек был отстранен на два года из-за положительной допинг-пробы, взятой у него в сентябре 2016 года после матча группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (2:2). В крови Еременко был обнаружен кокаин и его метаболиты. Контракт футболиста с армейским клубом завершился по окончании прошлого сезона.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (8)
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Serjoga
1499788720
Долой наркоманов! Пора уже забыть о Ерёменко!
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Sergil
1499790634
Как там говорилось то у иностранных спортсменов - Страдал бессонницей, принимал запрещенные вещества исключительно по рецепту врача
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olic29ivica
1499795993
Рома давай борись
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