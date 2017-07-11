Апелляция Еременко рассмотрена, CAS вынесет решение через неделю

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию 30-летнего футболиста на двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

«Сегодня прошло заседание по апелляции Романа Еременко. Совместно с УЕФА мы договорились об ускоренной процедуре, поэтому суд вынесет решение уже через неделю», – сказал Прокопец.

Напомним, финский хавбек был отстранен на два года из-за положительной допинг-пробы, взятой у него в сентябре 2016 года после матча группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (2:2). В крови Еременко был обнаружен кокаин и его метаболиты. Контракт футболиста с армейским клубом завершился по окончании прошлого сезона.