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    Апелляция Еременко рассмотрена, CAS вынесет решение через неделю

    Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию 30-летнего футболиста на двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

    «Сегодня прошло заседание по апелляции Романа Еременко. Совместно с УЕФА мы договорились об ускоренной процедуре, поэтому суд вынесет решение уже через неделю», – сказал Прокопец.

    Напомним, финский хавбек был отстранен на два года из-за положительной допинг-пробы, взятой у него в сентябре 2016 года после матча группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (2:2). В крови Еременко был обнаружен кокаин и его метаболиты. Контракт футболиста с армейским клубом завершился по окончании прошлого сезона.

    Источник: ТАСС

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    11.07.2017 18:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 11 июля 2017, 20:59

      Рома давай борись

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 11 июля 2017, 19:30

      Как там говорилось то у иностранных спортсменов - Страдал бессонницей, принимал запрещенные вещества исключительно по рецепту врача

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 июля 2017, 18:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Долой наркоманов! Пора уже забыть о Ерёменко!

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